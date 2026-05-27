Vor der Hauptversammlung an diesem Donnerstag sorgen sich Aktionäre um den Zustand des größten deutschen Geldhauses. "Haben Sie eigentlich noch genug Wasser unter dem Kiel?"Auf der Hauptversammlung (HV) am kommenden Donnerstag wird sich Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing kritischen Fragen der Aktionäre stellen müssen. Sie machen sich vor allem über die Bewertung des Instituts am Kapitalmarkt Sorgen. "Seit Jahresbeginn hat die Deutsche-Bank-Aktie deutlich verloren", kritisiert Union-Investment-Aktienstrategin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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