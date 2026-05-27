Berlin (ots) -- Nationale (D)OOH- und Online-Kampagne für die Shopping-App kaufDA zeigt, wie Verbraucher:innen durch gezielte Angebotsnutzung mehr aus ihrem Einkauf herausholen können.- Deutschlandweite Ausspielung vom 29. Mai bis 9. Juli 2026 auf reichweitenstarken Werbeflächen und Online-Kanälen.- Starke Präsenz auf (D)OOH-Flächen an hochfrequentierten Orten: 65 Außenwerbestandorte von München bis Hamburg, Omni-Channel-Werbung (digitale City-Net-Screens an rund 900 sowie Infoscreens an über 600 Standorten). Ergänzt durch Großplakate in den Top-10-Städten Deutschlands und Online-Platzierungen u. a. bei BILD und B.Z.Mehr kaufen und trotzdem sparen? Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, greift die neue Kampagne von Bonial, führender Anbieter digitaler Angebotsplattformen, für die Shopping-App kaufDA auf. Mit einem Augenzwinkern rückt die Kampagne einen aktuellen Konsumtrend in den Fokus: Viele Verbraucher:innen kaufen bewusster ein, legen gezielt Vorräte an und nutzen Angebote strategisch. Die Kampagne zeigt humorvoll, wie sich auch größere Einkäufe clever planen lassen und dabei Einsparungen möglich sind.Für maximale Sichtbarkeit im Alltag der Konsument:innen setzt die Kampagne auf eine Kombination aus reichweitenstarker Digital-Out-of-Home- (DOOH) und klassischer Außenwerbung sowie einer umfassenden Online-Kampagne. Von München bis Hamburg ist kaufDA in Deutschlands Metropolen präsent: mit Außenwerbeflächen an 65 Standorten, digitalen City-Net-Screens an rund 900 sowie Infoscreens an über 600 hochfrequentierten Plätzen. Ergänzt wird die Kampagne durch Großplakate in den Top-10-Städten Deutschlands und reichweitenstarken Online-Platzierungen, unter anderem bei BILD und B.Z.Florian Reinartz, CMO/CCO und Geschäftsführer von Bonial: "Bevorratung ist für viele Verbraucher:innen aktuell ein wichtiges Thema, genau das greifen wir mit einem Augenzwinkern auf: mehr kaufen und trotzdem sparen. Wir sehen, dass Menschen ihre Einkäufe gezielter planen und Angebote strategisch nutzen. Dieses smarte Sparen steht im Zentrum unserer neuen Kampagne. Gleichzeitig haben wir in der Umsetzung bewusst auf echte Menschen und reale Produkte gesetzt, denn Authentizität ist gerade in der Zusammenarbeit mit Marken entscheidend."In Zusammenarbeit mit der Agentur convrt hat Bonial eine visuell auffällige Kampagne entwickelt, die auf ein farbintensives Design setzt und gezielt als Eye-Catcher im öffentlichen Raum eingesetzt wird. Für die Umsetzung der Motive konnte Bonial starke Markenpartner wie Bahlsen, Gläserne Molkerei, Kölln, Kühne und Nussetti gewinnen.Über Bonial:Bonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantischen Medienunternehmen in Familienbesitz mit Standorten u.a. in Berlin und New York. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und Frankreich. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell monatlich 14 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.Pressekontakt:Bonial International GmbHPressestelleCaroline Jandl-SchulzeHussitenstraße 32-33D-13355 BerlinTelefon: +49 151 6753 7508Mail: c.jandl-schulze@bonial.comOriginal-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130394/6282429