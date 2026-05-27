PDFs analysieren, Tabellen bauen, Präsentationen schreiben - Claude Cowork übernimmt Aufgaben, die sonst Stunden kosten. Mit unserem Onlinekurs integrierst du das Tool produktiv in deinen Arbeitsalltag. Seit Anthropic Claude Cowork vorgestellt hat, ist klar: Der Sprung vom Chatfenster zum lokal arbeitenden KI-Assistenten ist mehr als ein Feature-Update. Cowork plant Aufgaben über mehrere Schritte hinweg, greift direkt auf Dateien zu - und fragt nach, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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