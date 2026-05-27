Die Allianz-Aktie hat ihre jüngste Rekordjagd am Dienstag vorerst unterbrochen. Nach einem Zwischenhoch bei 393,10 Euro ging der DAX-Titel bei 388,90 Euro aus dem Handel. Auslöser war auch ein zurückhaltender Analystenkommentar von Barclays. Ist die Jagd auf das Allzeithoch damit nun abgeblasen und nur kurz unterbrochen?Das Wichtigste kurz und knapp• Ein skeptischer Barclays-Kommentar hat die Allianz-Aktie am Freitag ausgebremst.•Die Allianz zählt nicht zu seinen bevorzugten Titeln der Branche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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