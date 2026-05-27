Mattighofen (ots) -Die KTM AG weist die in aktuellen Medienberichten erhobenen Vorwürfe, KTM würde illegale Motorräder in Verkehr bringen, entschieden zurück. Die KTM-Gruppe verkauft ihre Motorräder ausschließlich im Einklang mit den geltenden europäischen Vorschriften.Die Berichterstattung beruht auf einem fundamentalen Missverständnis: Enduro-Modelle sind in ihrem Kern Sportgeräte, die jedoch im homologierten Auslieferungszustand auch auf öffentlichen Straßen gefahren werden dürfen. Diese duale Nutzbarkeit ist gewollt, notwendig und branchenüblich: Damit Enduro-Maschinen an offiziellen Wettbewerben teilnehmen können, müssen sie nach den Regularien des Motorrad-Weltverbands FIM zuvor in homologiertem Zustand ausgeliefert werden. Es handelt sich dabei weder um eine KTM-Besonderheit, noch um einen Vorgang, der KTM gegenüber dem Wettbewerb einen unzulässigen Vorteil verschaffen würde. Sämtliche KTM-, Husqvarna- und GASGAS-gebrandeten Enduro-Modelle verlassen unser Werk ausschließlich in straßenzulassungsfähigem, homologiertem Zustand.Auf Wunsch des Kunden können diese Maschinen nach dem Erwerb vom Fachhändler für den Wettbewerbs- und Geländeeinsatz konfiguriert werden. Käufer unserer Enduro-Maschinen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Straßenzulassung mit dem Umbau für den Wettbewerb erlischt und das Fahrzeug nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden darf.Die in Europa vertriebenen Enduro-Modelle entsprechen rund 3 % des weltweiten KTM-Absatzes.Auch die in den Berichten thematisierten Emissionsfragen verdienen eine sachliche Einordnung: Motorräder verursachen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 0,3 % der CO2-Gesamtemissionen. Enduro-Wettbewerbsmodelle stellen davon nur einen geringen Bruchteil dar. Ihre Laufleistung liegt ein Vielfaches unter der von Straßenmotorrädern, da sie wenige Stunden im Jahr im Sport- und Trainingsbetrieb eingesetzt werden.Pressekontakt:BSH advisorsDr. Sabine SchnabelTelefon: +4366488789390E-Mail: presse@bsh-advisors.comOriginal-Content von: KTM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105507/6282452