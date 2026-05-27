Eine neue Studie zeigt: Europäische Universitäten könnten in den nächsten zehn Jahren über 445.000 zusätzliche Startups hervorbringen und damit 13 Millionen neue Jobs schaffen. Doch die Unterschiede zwischen den Einrichtungen sind enorm, Deutschland liegt bisher nur im Mittelfeld. Über Unternehmensgründungen könnten Universitäten und Forschungseinrichtungen einer aktuellen Untersuchung deutlich mehr Arbeitsplätze schaffen als bislang. Zu diesem Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n