DJ Britische CMA fordert Stellungnahmen zum Huel-Deal von Danone an

Von Aimee Look

DOW JONES--Der 1,2 Milliarden US-Dollar schwere Deal von Danone zum Kauf des Ernährungs-Startups Huel steht vor einer Prüfung zur Informationsbeschaffung durch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA). Die CMA teilte mit, sie lade interessierte Parteien ein, erste Stellungnahmen zu den Auswirkungen der Transaktion auf den Wettbewerb in Großbritannien abzugeben.

Die Aufsichtsbehörde hat nach eigenen Angaben noch keine formelle Untersuchung eingeleitet, dies sei jedoch der erste Teil ihres Prozesses zur Informationsbeschaffung. Die CMA erklärte, sie bitte interessierte Parteien um Kommentare zu Wettbewerbsfragen.

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May 27, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)

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