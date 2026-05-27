© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt rutscht ab, nachdem geopolitische Spannungen und ein gigantischer institutioneller Verkauf für Nervosität sorgen.Der Kryptomarkt notiert am Mittwochvormittag deutlich schwächer. Anleger ziehen sich aus Risikoanlagen zurück, nachdem geopolitische Spannungen rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran sich verschärfen und gleichzeitig ein milliardenschwerer institutioneller Verkauf bei BlackRocks Bitcoin-ETF den Markt belastet. Die größte Kryptowährung der Welt verliert am Mittwochvormittag rund 1,5 Prozent und fällt auf 75.480 US-Dollar. Ethereum notiert ebenfalls schwächer und gibt mehr als ein Prozent auf 2.070 US-Dollar nach. XRP verliert 1,1 Prozent auf 1,32 US-Dollar. …Den vollständigen Artikel lesen
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