Im Fußball braucht es eine vernünftige Strategie, um ans Ziel zu kommen - sei es das Tor oder aber die Meisterschaft. Um nach der aktiven Karriere zu einem guten finanziellen Abschluss zu kommen, braucht es gute Beratung. Interview mit Tarik El Bouazzaoui, Gründer der LMTLS Performance BeratungsagenturHi, Tarik, bei deiner Jungmakler-Award-Teilnahme 2024 wolltest du der "digitalste Versicherungsmakler Deutschlands" werden. Was ist seitdem passiert? Da ist so einiges passiert. "Digital" ist für mich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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