Fachkräftemangel, steigende Fehlzeiten und Kosten setzen Unternehmen unter Druck. Immer mehr Arbeitgeber suchen nach Lösungen, Mitarbeiterbindung, Gesundheitsförderung und wirtschaftliche Effizienz zu verbinden. Ganzheitliche Konzepte der betrieblichen Vorsorge gewinnen dabei an Bedeutung. Ein Beitrag von Per Protoschill, Geschäftsführer, und Sebastian Schäfer, Leiter Vertriebsunterstützung bAV der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbHUnternehmen stehen zunehmend unter Druck. Der Fachkräftemangel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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