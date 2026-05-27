In welchen Vierteln der größten Städte hierzulande sind die Immobilienpreise besonders hoch? Die Ergebnisse zeigt eine aktuelle Auswertung von immowelt. Hierfür wurden die Angebotspreise von Wohnimmobilien in den verschiedenen Stadtteilen der 15 größten deutschen Metropolen untersucht. Das Immobilienportal immowelt hat ein neues Ranking der exklusivsten Wohnlagen in den 15 größten deutschen Großstädten vorgelegt. Wie die Rangliste offenbart, liegen die Angebotspreise pro Quadratmeter von Wohnimmobilien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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