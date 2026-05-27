Berlin/Stockholm (ots) -Lange Zeit galt Snus als Inbegriff einer rauen, männlich dominierten Tradition aus dem hohen Norden. Doch die Zeiten von losem Tabak und verfärbten Fingern sind vorbei. Der neue Nikotinbeutelbericht 2026 (https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2026) des Online-Händlers Northerner.de in Zusammenarbeit mit Haypp belegt einen gesellschaftlichen Wandel: Nikotinbeutel (Pouches) sind im Mainstream angekommen - und es sind vor allem die Frauen, die dieses Wachstum derzeit vorantreiben.In Deutschland stieg der Anteil der Käuferinnen von lediglich 15 Prozent im Jahr 2022 auf nunmehr 36 Prozent im Jahr 2025. Besonders auffällig: Mit einer Wachstumsrate von 16 Prozent legen Frauen deutlich schneller zu als Männer (9 %). In der Schweiz zeigt sich ein fast identisches Bild: Hier kletterte der Anteil der Nutzerinnen von 12 Prozent (2022) auf 37 Prozent in 2025.Ein Erbe der DiskretionHistorisch gesehen waren es oft weibliche Bedürfnisse, die technologische Sprünge in der Branche auslösten. Während loser Snus als unordentlich und unhygienisch galt, trieb die Nachfrage nach Sauberkeit und Diskretion in sozialen und beruflichen Umfeldern die Entwicklung des Portionsbeutels voran.Endlich rauchfrei trifft auf Markentreue"Wir beobachten eine beeindruckende Emanzipation auf dem Markt", erklärt Markus Lindblad, Head of Legal & External Affairs bei Northerner. "Endlich mit dem Rauchen aufzuhören, das zeigt die Studie, ist dabei für mehr als die Hälfte der über 35-jährigen Konsumentinnen der Hauptgrund, Alternativprodukte zu nutzen."Die Daten zeigen zudem, dass Frauen beim Kauf besonders viel Wert auf den Geschmack legen und eine höhere Markentreue aufweisen als Männer.Bewusster Konsum: Aufklärung gehört dazuTrotz des positiven Trends zu rauchfreien Alternativen gilt eine besondere Verantwortung in speziellen Lebensphasen. Expert:innen warnen eindringlich vor dem Nikotinkonsum während der Schwangerschaft und Stillzeit, da Nikotin den Blutfluss in der Gebärmutter beeinträchtigen und die Lungenfunktion von Säuglingen schädigen kann.Mehr Details zum Konsumverhalten von Männern und Frauen lesen Sie hier (https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2026/frauen-revolutionieren-nikotinbeutel-markt). Weitere Daten und regionale Unterschiede finden sich im vollständigen Nikotinbeutelbericht 2026 (https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2026).Kontakt für Presseanfragen:Lisa HottesHead of PR & External Affairs DACHE-Mail: lisa.hottes@hayppgroup.comOriginal-Content von: Northerner Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181618/6282494