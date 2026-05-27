Die DEUTSCHE BANK hat den langfristigen Turnaround nicht nur vor sich, sondern liefert mittlerweile die harten Zahlen, die diese These untermauern. Das von CEO Christian Sewing ausgerufene Modell der "Globalen Hausbank" greift voll. Der jüngste Kursrücksetzer bietet einen sinnvollen Einstiegszeitpunkt.
Warum der Turnaround real ist: Das Jahr 2025 war ein Meilenstein. Der Vorsteuergewinn kletterte auf 9,7 Mrd. €, der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 7,1 Mrd. €. Das erste Quartal 2026 hat gezeigt, dass das kein Einmaleffekt war. Die Bank erzielte einen Rekord-Nachsteuergewinn von 2,2 Mrd. € (+8 % im Jahresvergleich). Profitabilität und Effizienz stimmen endlich. Die wichtige Eigenkapitalrendite (RoTE) lag im Q1 2026 bei starken 12,7 %. Damit liegt die Bank deutlich über ihrer selbstgesteckten Zielmarke von 10 %. Die Aufwand-Ertrag-Relation (Cost-Income-Ratio) sank im Q1 2026 auf 58,9 % (Vorjahr: 61,2 %). Die Deutsche Bank ist heute also wesentlich schlanker und effizienter aufgestellt als noch vor wenigen Jahren. Weitere Einzelheiten und einen weiteren Schnapper unter europäischen Banken finden Sie in der TB-Daily (KLICK HIER).
Warum der Turnaround real ist: Das Jahr 2025 war ein Meilenstein. Der Vorsteuergewinn kletterte auf 9,7 Mrd. €, der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 7,1 Mrd. €. Das erste Quartal 2026 hat gezeigt, dass das kein Einmaleffekt war. Die Bank erzielte einen Rekord-Nachsteuergewinn von 2,2 Mrd. € (+8 % im Jahresvergleich). Profitabilität und Effizienz stimmen endlich. Die wichtige Eigenkapitalrendite (RoTE) lag im Q1 2026 bei starken 12,7 %. Damit liegt die Bank deutlich über ihrer selbstgesteckten Zielmarke von 10 %. Die Aufwand-Ertrag-Relation (Cost-Income-Ratio) sank im Q1 2026 auf 58,9 % (Vorjahr: 61,2 %). Die Deutsche Bank ist heute also wesentlich schlanker und effizienter aufgestellt als noch vor wenigen Jahren. Weitere Einzelheiten und einen weiteren Schnapper unter europäischen Banken finden Sie in der TB-Daily (KLICK HIER).
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