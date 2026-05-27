Die Nasa hat die Pläne für den Bau einer Mondbasis konkretisiert. Insgesamt soll das Areal in drei Phasen über mehrere Jahre hinweg entstehen. Was die Raumfahrtbehörde für die kommenden Mondmissionen geplant hat. Erst vor wenigen Wochen hat die Nasa eine Änderung an den eigenen Plänen bekannt gegeben. Der sogenannte Lunar Gateway wurde eingestellt. Stattdessen will sich die amerikanische Raumfahrtbehörde auf eine nukleare Marsmission und das Errichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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