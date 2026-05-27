Eine kommentierende Analyse von Charlotte Peuron, Portfolio Manager Thematic Equities, Crédit Mutuel Asset ManagementGold, das häufig als eine Form von "Währung" betrachtet wird, profitierte seit der COVID-Krise erheblich von den hohen Haushaltsdefiziten in den Inddustrieländern. Die ausgesprochen expansive Fiskalpolitik führte züeiner deutlichen Ausweitung der Staatsverschuldung, schwächte die jeweiligen Emittentenwährungen und stärkte damit die relative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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