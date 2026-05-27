

EQS-Media / 27.05.2026 / 10:00 CET/CEST

iconiq: Individualisierter Liner aus dem 3D-Drucker. Digital geplant, additiv gefertigt: Probleme am Stumpf betreffen bis zu 68 Prozent* der ProthesenträgerInnen - neuer Silikon-Liner setzt genau hier an.



Mittwoch, 27. Mai 2026

Knapp 68 Prozent der NutzerInnen einer Beinprothese haben Probleme mit ihrer Versorgung. Die Gründe sind vielfältig: von Schmerzen über wunde Stellen am Stumpf bis zu physischen Reaktionen, wie Hautirritationen. In dieser Zeit können Prothesen gar nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden. Der Liner ist die unsichtbare Basis einer gutsitzenden Beinprothese. Er entscheidet über Komfort, Sicherheit und Mobilität. Dabei handelt es sich um ein Verbrauchsprodukt, das etwa alle sechs Monate ersetzt werden muss. Bislang mussten Orthopädiefachkräfte zwischen standardisierten Linern mit begrenzter Anpassungsmöglichkeit für ihre PatientInnen oder aufwendige, kostenintensive Einzelanfertigungen entscheiden. Mit iconiq, dem ersten 3D-gedruckten Silikon-Liner von Ottobock, hebt der MedTech-Champion die Individualversorgung auf ein neues industrielles Niveau. Vergangene Woche wurde die Deutschlandpremiere des Liners auf der OTWorld in Leipzig gefeiert. Nun folgt die schrittweise Markteinführung. Oliver Jakobi, CEO/CSO von Ottobock, sagt: "Der iconiq Liner steht exemplarisch für unsere Strategie: Unsere Innovationen für möglichst viele Anwender zugänglich zu machen und ihnen so eine hochwertige Versorgung zu ermöglichen. Der iconiq ist ein weiterer Baustein, um diesen Anspruch global umzusetzen. Mit ihm bieten wir eine effiziente Lösung, ohne Kompromisse bei Qualität und Präzision."

Individualisierte Versorgung neu definiert. "Mit iconiq schaffen wir eine zukunftssichere Lösung, die das bisherige Spannungsfeld zwischen Standardlösung und Maßanfertigung überwindet", sagt Arne Jörn, CTO/COO von Ottobock. "Wir industrialisieren die Individualisierung, sodass sie nicht mehr die Ausnahme, sondern die Norm in der Alltagsversorgung wird." Im Zentrum der Innovation steht eine additive Fertigungstechnologie, kombiniert mit einem effizienten, digitalen Prozess: Ein 3D-Scan des Stumpfes genügt, um einen Datensatz zu erzeugen - ohne Marker oder spezielles Equipment. Die Form berücksichtigt exakt die Anatomie der AnwenderInnen sowie empfindliche Stellen und Narbengewebe. Nach Eingabe der Stumpflänge und Auswahl des Designs innerhalb der Ottobock Bestellplattform wird der Datensatz direkt in die Fertigung des MedTech-Unternehmens überführt. Die Produktion selbst erfolgt durch den 3D-Druck. So entstehen passgenaue, flexible Liner, ohne aufwendigen Formenbau.

Entwickelt für maximale Anforderungen - bietet Einfachheit für Fachkräfte. OrthopädietechnikerInnen profitieren von konsistenten, reproduzierbaren Ergebnissen. Individualisierte Liner lassen sich dadurch schneller, planbarer und mit deutlich geringerer Komplexität realisieren. AnwenderInnen erhalten mit iconiq einen Liner, der in Sitz, Form und Stabilität exakt auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Unterschiedliche Stärkenprofile sorgen für gleichmäßige Kompression und sicheren Halt. Die Materialeigenschaften sind so vielseitig, auch bei hoher Belastung, dass iconiq sowohl für AnwenderInnen mit einem sehr aktiven bzw. sportlichen Lebensstil als auch für Kinder und Erwachsene ab Mobilitätsgrad 2 geeignet ist.

* Interne Marktforschungsstudie von Ottobock mit 112 ProthesenträgerInnen, 2023 Kontakt Ottobock SE & Co. KGaA

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Telefon: +49 1511 888 3507

nadine.winter@ottobock.de Über Ottobock Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt - wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.



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Emittent/Herausgeber: Ottobock SE & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen



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