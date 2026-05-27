Berlin (ots) -Mit der verbindlichen Verankerung von Futures Skills in allen deutschsprachigen Bachelorstudiengängen fördert die Fakultät Information und Kommunikation der Hochschule der Medien Stuttgart seit Jahren erfolgreich Kompetenzen für eine Welt im Wandel. Für diesen nachhaltigen und übertragbaren Ansatz zur Stärkung von Future Skills erhält die Fakultät Information und Kommunikation der Hochschule Medien Stuttgart vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats Mai.Die Hochschulperle des Monats Mai zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an die Fakultät Information und Kommunikation der Hochschule der Medien Stuttgart. Seit 2016 werden dort Future Skills konsequent als Querschnittskompetenzen in das Curriculum integriert. Zentrale Zukunftskompetenzen wie Data Literacy, Interkulturelle Kommunikation und Reflexionsfähigkeit sind verpflichtender Bestandteil sämtlicher deutschsprachiger Bachelorstudiengänge. Seit 2025 ist auch KI-Literacy Teil der Future-Skills-Ausbildung.Im Mittelpunkt der Module steht die individuelle Weiterentwicklung der Handlungskompetenz der Studierenden in zentralen Zukunftsfeldern. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Entwicklung und Verbesserung metakognitiver Strategien: Die Studierenden üben das eigene Lernen besser planen und reflektieren zu können, um so ihre Lernprozesse zu optimieren. Begleitet werden die Future-Skills-Module durch ein fakultätsweites Studienstrukturmodell, das den Fokus weg von reinem Instrumentenwissen hin zu Problemlösungs- und Methodenkompetenzen verschiebt. Dabei sind etwa auch projektorientiertes sowie interdisziplinäres Lernen systematisch im Studium verankert.Die Kompetenzziele der Future-Skills-Module basieren auf etablierten Frameworks und sind organisatorisch nachhaltig in den Curricula verankert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung wird durch begleitende Forschung abgesichert. Zudem wurde ein innovatives formatives Prüfungskonzept etabliert, das den Akkreditierungsvorgaben gerecht wird und die persönliche Entwicklung der Studierenden optimal unterstützt. Zentrale didaktische Elemente sind ein ePortfolio sowie modulabschließende Kolloquien mit betreuenden Lehrenden, die das notwendige Feedback geben. So wird die selbstverantwortliche Gestaltung des Lernwegs gefördert und reflektiert. Seit 2025 wird in diesem Kontext auch KI eingesetzt: Ein eigens entwickelter KI-gestützter Mentor begleitet die Reflexions- und Lernprozesse der Studierenden und schafft so einen echten Mehrwert für das Lernen."Das Konzept zeigt beispielhaft, wie Future Skills systematisch, forschungsbasiert und wirksam in die Hochschullehre integriert werden können",so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Mai an die Fakultät Information und Kommunikation der Hochschule der Medien Stuttgart zu vergeben. "So werden Studierende bestmöglich befähigt, in komplexen Kontexten selbstverantwortlich und reflektiert zu handeln."Weitere Informationen finden Sie unter: www.hdm-stuttgart.deHochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deHochschule der Medien StuttgartTobias SeidlFakultät Information und KommunikationT 0176 53007372seidl@hdm-stuttgart.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6282560