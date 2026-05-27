Brasilien braucht Dünger - neues Phosphatprojekt startet Verkauf

Anzeige / Werbung

Brasiliens Düngermarkt steht unter Druck: Importphosphat ist knapp, während die Nachfrage der Landwirtschaft hoch bleibt. Genau in diesem Umfeld hat Aguia Resources für sein Phosphatprodukt Pampafos die entscheidende Verkaufslizenz erhalten. Das Unternehmen darf nun Verträge abschließen, offizielle Rechnungen ausstellen und die Auslieferung vorbereiten.

Brasiliens Düngermarkt steht unter Druck: Importphosphat ist knapp, während die Nachfrage der Landwirtschaft hoch bleibt. Genau in diesem Umfeld hat Aguia Resources für sein Phosphatprodukt Pampafos die entscheidende Verkaufslizenz erhalten. Das Unternehmen darf nun Verträge abschließen, offizielle Rechnungen ausstellen und die Auslieferung vorbereiten. Parallel laufen bereits Bergbau, Materiallagerung und die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage. Damit verschiebt sich Pampafos von der Projektplanung in die kommerzielle Startphase.

Lizenz öffnet den Weg zum Verkauf

Das Unternehmen teilte mit, MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das brasilianische Landwirtschaftsministerium) habe die Lizenz für Pampafos erteilt. Diese Genehmigung ermögliche es Aguia, Marketing und Verkaufsaktivitäten aufzunehmen sowie Nota-Fiscal-Rechnungen unter Verkaufsverträgen auszustellen. Eine Nota Fiscal ist in Brasilien ein offizielles Rechnungs- und Steuerdokument. Nach Angaben des Unternehmens ist diese Freigabe ein wichtiger Schritt, um Pampafos in den Markt zu bringen. Das Produkt solle als regionale Phosphatquelle dazu beitragen, die Abhängigkeit von importierten Düngemitteln zu verringern und die Versorgungssicherheit für Landwirte im Süden Brasiliens zu stärken.

Bergbau und Verarbeitung laufen an

Aguia erklärte, nach der FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental, die staatliche Umweltbehörde) Betriebslizenz hätten Bergbau und Transport begonnen. Der Ablauf sei klar strukturiert: Zunächst werde Mutterboden entfernt und auf eine dafür vorgesehene Fläche gebracht. Danach werde die Abbaufläche vermessen und in Bereiche mit kontrollierten Gehalten eingeteilt. Ausgewählte Materialblöcke würden abgebaut, verladen und vom Tagebau zum Lagerplatz transportiert. Dort werde das Material gemischt, um einen Zielgehalt von 12% P2O5 (Phosphorpentoxid) zu erreichen. P2O5 ist eine gängige Kennzahl, mit der der Phosphatgehalt eines Düngemittels beschrieben wird. Anschließend werde das Material zur Anlage gebracht, wo es getrocknet, gemahlen und verpackt werde.