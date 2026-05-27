Berlin (ots) -- Catawiki Live verwandelt die letzten 90 Minuten ausgewählter Auktionen in einen von Verkäufer:innen moderierten Livestream - für mehr Interaktion und ein stärkeres Community-Erlebnis auf beiden Seiten- Start in der Pokémon-Kategorie, einer der fünf meistgefragten Wachstumskategorien der Plattform - Erweiterung auf Mode und Spielzeug folgt- Erste Zahlen belegen starkes Engagement: Hunderte Zuschauer:innen pro Stream, jedes vierte in Live-Auktionen verkaufte Objekt wird direkt im Stream ersteigertCatawiki (https://www.catawiki.com/de/), der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, gibt den Launch von Catawiki Live (https://www.catawiki.com/de/pages/p/catawiki-live) bekannt. Die neue Funktion bringt Live-Streaming in Online-Auktionen: In den letzten 90 Minuten ausgewählter Auktionen können Verkäufer:innen ihre Objekte live präsentieren, Fragen beantworten und direkt mit Käufer:innen interagieren - während die Gebote in Echtzeit laufen.Catawiki Live erweitert das bestehende Auktionsmodell von Catawiki um eine neue Interaktionsebene. Wöchentlich werden über 100.000 besondere Objekte Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen in ganz Europa angeboten. Die Objekte werden wie gewohnt in den Online-Auktionen von Catawiki versteigert. Sammler:innen haben so genügend Zeit, die Objekte zu entdecken, zu verfolgen und Gebote abzugeben, bevor das Finale der Auktion in einem Livestream mit der jeweiligen Verkäufer:in fortgesetzt wird. Käufer:innen können das Objekt in Echtzeit sehen, Fragen stellen und sich vor dem Bieten über Details informieren. Verkäufer:innen erhalten eine ansprechendere Möglichkeit, besondere Objekte zu präsentieren, ihre Geschichten lebendig werden zu lassen und in der spannendsten Phase der Auktion Interesse zu wecken. Wer den Livestream nicht verfolgt, kann wie gewohnt über die Objektseite mitbieten. Wie alle Objekte auf Catawiki werden auch die in Catawiki Live präsentierten Objekte von internen Expert:innen geprüft und ausgewählt.Mit diesem Launch profitiert Catawiki vom Boom des Live-Shoppings, einem schnell wachsenden Format, dessen Umsatz bis 2026 voraussichtlich die Billionen-Dollar-Marke überschreiten wird. Dieser Trend wird maßgeblich von jüngeren Generationen getragen, die Erlebnisse suchen, die Unterhaltung, Authentizität und Echtzeit-Interaktion vereinen. 15 Prozent der Generation Z geben an, einmal pro Woche Live-Shopping zu nutzen. Die Funktion feierte ihr Debüt bei Pokémon-Karten, einer der am schnellsten wachsenden Sammlerkategorien. Europas mit einem Wert von rund 12,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 und einer der fünf beliebtesten Kategorien bei Catawiki. Der weltweite Umsatz auf der Plattform stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent, was vor allem auf die jüngere Zielgruppe zurückzuführen ist: 60 Prozent der Käufer:innen und mehr als 50 Prozent der Verkäufer:innen wurden nach 1990 geboren.Erste Ergebnisse deuten bereits auf großes Potenzial hin. Catawiki Live hat bisher Hunderte von Zuschauer:innen pro Stream erreicht. Bei Auktionen in diesem Format wurde jedes vierte verkaufte Objekt direkt im Livestream ersteigert, und es gab mehr Bieter:innen pro Objekt als im Plattformdurchschnitt. Catawiki plant, das Live-Format auf weitere Kategorien wie Mode und Spielzeug auszuweiten und neue Funktionen hinzuzufügen, die das Erlebnis noch interaktiver und fesselnder gestalten sollen."Wir beobachten einen Wandel im Einkaufs- und Sammelverhalten. Immer mehr Menschen wünschen sich Erlebnisse, die unmittelbarer, interaktiver und gemeinschaftlicher sind. Catawiki-Auktionen sind von Natur aus fesselnd: Die Teilnehmer:innen verfolgen die Gebote, entscheiden über den Wert eines Objekts und erleben die Spannung der letzten Momente mit. Mit Catawiki Live bauen wir darauf auf und bieten noch mehr Interaktion und ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl. So bringen wir Millionen von Menschen in ganz Europa näher an ihre Lieblingskategorien heran und erfüllen gleichzeitig die wachsende Nachfrage jüngerer Generationen nach intensiveren und sozialeren Einkaufserlebnissen", so Genevieve Tearle, Vice President Collectibles bei Catawiki.Über CatawikiCatawiki ist der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, die die Leidenschaften der Menschen wecken. Wöchentlich werden über 100.000 Objekte versteigert - jedes einzelne von einem der Hunderten von Catawiki-Experten geprüft und ausgewählt. Diese Experten sind spezialisiert auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter. Entdecken Sie Ihre Leidenschaft auf Catawiki.com oder laden Sie die App herunter.Pressekontakt:Bjarne Gedig | bjarne.gedig@tonka-pr.com | +4930403668119Lena-Marie Kern | lena-marie.kern@tonka-pr.com | +4917615779241Original-Content von: Catawiki, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112305/6282576