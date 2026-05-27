© Foto: Ariel Marinkovic/Agencia Uno/dpaLange wollten Anlegerinnen und Anleger von Lithium-Werten nichts mehr wissen, doch die Branche meldet sich eindrucksvoll zurück, wie die SQM-Zahlen beweisen. Dank KI-Boom: Lithium-Branche feiert Comeback! Lithium-Aktien gehörten für einige Zeit zu den beliebtesten Wetten unter Anlegerinnen und Anlegern - ähnlich wie aktuell Halbleiter-Werte. Mit dem weißen Gold verbanden sich angesichts einer Vielzahl an technologischen Anwendungen, allen voran Batteriespeichern, große Zukunftshoffnungen. Die trafen jedoch zwischenzeitlich auf eine sinkende Nachfrage und gleichzeitige Überkapazitäten. Mit sinkenden Lithium-Preisen stürzten schließlich auch die Anteile zahlreicher Produzent ab. Doch seit dem …Den vollständigen Artikel lesen
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