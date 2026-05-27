Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 27.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die vielleicht JETZT spannendste Warren Buffett-Chance im Uran-Sektor!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
27.05.2026 10:27 Uhr
287 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Autos und Tech-Werte gesucht

DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Autos und Tech-Werte gesucht

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Kurstreiber sind weiter die globale Rally der Tech-Werte und Entspannung beim Ölpreis. Aktuell fällt der Brent-Ölpreis um 2,3 Prozent auf knapp über 97 Dollar zurück, was Inflationsängste abmildert und damit auch die Anleiherenditen drückt. Hauptverlierer in Europa sind daher die Öl-&-Gas-Werte sowie die Versorgeraktien mit bis zu 1,8 Prozent Minus. Mit 0,9 Prozent Plus stehen die Technologiewerte ganz vorn. Der deutsche TecDAX hat am Morgen sogar knapp ein neues Allzeithoch erreicht. Der DAX legt um 0,6 Prozent zu auf 25.338 Zähler, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 6.099 Punkte.

Technologie-Aktien profitieren von den Rekordvorlagen von Börsen wie in Korea. Wegen der RAM-Knappheit waren dort vor allem Speicherhersteller wie SK Hynix gesucht, deren Aktien über 9 Prozent höher schlossen und Koreas Index nach oben katapultierten. Im DAX legen Infineon und in Amsterdam ASML um bis je 1,5 Prozent zu.

Dazu gab es gute Nachrichten für die globale Konjunktur aus China: Dort sind die Industriegewinne im April auf ein 52-Monats-Hoch gestiegen und beendeten damit einen rund dreijährigen Abwärtstrend. Höhere Gewinne der chinesischen Unternehmen dürften deren Investitionstätigkeit steigern und damit auch für Nachfrage bei Europas Exportfirmen sorgen.

Deutschland dürfte indes seine Rolle als Verlierer der globalen Konjunkturentwicklung zementieren: So blicken Händler am Vormittag mit Spannung in Richtung Sachverständigenrat, der sein neues Frühjahrsgutachten vorlegen wird. Volkswirte rechnen mit einer Senkung der Wachstumsprognose. Seit dem Vor-Corona-Niveau von 2019 ist Deutschland mit einem BIP-Wachstum von 0,8 Prozent von allen großen Ländern abgehängt worden: Selbst in Großbritannien ging es rund 6 Prozent höher, in der Eurozone um rund 7 Prozent und in den USA über 15 Prozent.

Mit einem massiven Kurssprung von rund 17 Prozent zeigen sich die Aktien von AkzoNobel. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es ein Übernahmeangebot von Nippon Paint und einem Finanzinvestor abgelehnt. Dieses habe indikativ bei 73 Euro je Aktie gelegen. Im regulären Handel notierten die Niederländer am Vorabend aber nur bei 52,52 Euro. "Die Übernahmefantasie -egal durch wen - dürfte jetzt eine ganze Weile den Aktienkurs hochhalten", sagt ein Händler.

Siltronic profitieren ebenfalls von der Tech-Rally. Denn eine Aktienplatzierung zu 89,35 Euro durch Hauptaktionär Wacker Chemie hatte zunächst einen Abschlag von knapp 8 Prozent ergeben. Händler sprechen aber angesichts der KI- und Speicherchip-Rally von einem idealen Zeitpunkt, um Tech-Aktien zu platzieren. Entsprechend holen Siltronic bereits den halben Abschlag wieder auf und notieren bei 93,10 Euro nur noch 4 Prozent im Minus.

Autowerte steigen dank guter Acea-Absatzzahlen für Europa. BMW konnte die Zulassungen um 2,4 Prozent, VW um 3,5 Prozent und Mercedes um 7 Prozent steigern. Entsprechend geht es für die Aktien von Mercedes um 2,5 Prozent höher, bei VW um 2,1 Prozent und bei BMW um 1,7 Prozent. Renault und Stellantis steigen sogar um bis zu 4 Prozent.

Händler merken aber an, dass im Erfolg der Chinesen "echter Sprengstoff" liege. Unter anderem steigerte BYD ihre Zulassungen um 114 Prozent. Auch die Strategen der Unternehmensberatung EY unterstreichen, dass mittlerweile jeder zwölfte Neuwagen von einem chinesischen Hersteller stammt. Diese konnten ihren Marktanteil von 5,8 auf 8,5 Prozent steigern, weil Europas Hersteller das Niedrigpreis-Segment vernachlässigt hatten. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.098,96  +0,6   34,81    6.064,15    5,3 
Stoxx-50        5.222,85  +0,1    6,01    5.216,84    6,2 
DAX          25.337,79  +0,6   152,90    25.184,89    3,5 
MDAX          32.918,43  +0,7   219,78    27.039,42    7,5 
TecDAX         4.091,74  +0,7   27,47    3.091,28    13,0 
SDAX          18.914,93  +0,4   70,36    13.062,07    10,1 
FTSE          10.474,56  -0,2   -16,83    10.491,39    5,5 
CAC           8.216,55  +0,5   43,44    8.173,11    0,8 
SMI          13.600,77  +0,6   75,09    13.525,68    2,5 
ATX           6.128,42  +0,5   28,49    6.099,93    15,1 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:01 
EUR/USD          1,1643  +0,1   0,0015     1,1628   1,1623 
EUR/JPY          185,55  +0,2   0,2700     185,28  185,2100 
EUR/CHF          0,9144  +0,1   0,0009     0,9135   0,9129 
EUR/GBP          0,8661  +0,2   0,0013     0,8648   0,8641 
USD/JPY          159,34  +0,0   0,0500     159,29  159,3300 
GBP/USD          1,3441  -0,0  -0,0004     1,3445   1,3450 
USD/CNY          6,7835  -0,0  -0,0025     6,7860   6,7852 
USD/CNH          6,7826  -0,0  -0,0019     6,7845   6,7850 
AUS/USD          0,7139  -0,4  -0,0028     0,7167   0,7166 
Bitcoin/USD      75.812,44  -0,3  -206,37    76.018,81 76.901,40 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         91,39  -2,7   -2,50      93,89 
Brent/ICE         97,33  -2,3   -2,25      99,58 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.479,13  -0,6   -26,88    4.506,01 
Silber           74,70  -2,9   -2,24      76,95 
Platin         1.920,51  -1,9   -38,08    1.958,59 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.