Berlin (ots) -Ob bei einem Stromausfall, auf Reisen oder in Verbindung mit Photovoltaikanlagen: Powerstations sind flexibel einsetzbar. Das Serviceportal "Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info/) erklärt, worauf Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf achten sollten und wo die technischen Grenzen der Geräte liegen.Energie wird in Deutschland zunehmend dort erzeugt, wo sie auch genutzt wird: auf dem Hausdach, am Balkon oder im eigenen Garten. Denn viele Haushalte möchten steigenden Strompreisen entgegenwirken oder für mögliche Versorgungsengpässe gewappnet sein. Tragbare und leistungsstarke Stromspeicher wie etwa Powerstations können dafür einen wichtigen Beitrag leisten: Sie funktionieren wie mobile Steckdosen und stellen unabhängig vom Stromnetz elektrische Energie bereit. Über USB-Anschlüsse, 12-Volt-Ausgänge oder 230-Volt-Steckdosen lassen sich je nach Modell Smartphones, Laptops, Router, Lampen oder kleinere Haushaltsgeräte betreiben.Strom dort nutzen, wo er gebraucht wirdBesonders interessant sind Powerstations für Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihren selbst erzeugten Solarstrom flexibel nutzen möchten. Viele Geräte können mit den Solarpaneelen verbunden werden und sind so in der Lage, die tagsüber erzeugte Energie für den späteren Gebrauch zu speichern. Zu beachten ist hierbei, dass ein Adapterkabel benötigt werden könnte, um den Standard-MC4-Solarstecker mit dem herstellerabhängigen Eingang an der Powerstation zu verbinden. Damit eignen sich Powerstations als Ergänzung zu Balkonkraftwerken oder Photovoltaikanlagen. Anders als benzin- oder dieselbetriebene Generatoren verursachen sie keine Abgase und können daher auch in Wohngebieten, im Garten, beim Camping oder im Wohnmobil genutzt werden.Leistung und Anschlüsse prüfenDie Auswahl an Powerstations ist groß. Sie reicht von kleineren Einstiegsgeräten mit Kapazitäten von wenigen hundert Wattstunden bis zu leistungsstarken Modellen mit mehreren tausend Wattstunden. Für Interessierte ist es deshalb wichtig, den eigenen Bedarf realistisch einzuschätzen. Entscheidend sind vor allem zwei Werte: Die Kapazität in Wattstunden bildet die Grundlage dafür, wie lange Geräte betrieben werden können. Die Leistung in Watt zeigt, welche Geräte überhaupt an den Stromspeicher angeschlossen werden können.Wer die Powerstation vor allem unterwegs nutzen möchte, sollte besonders auf Größe, Gewicht, Tragekomfort und die Verarbeitung achten. Für den Einsatz zu Hause sind dagegen Anschlüsse, Erweiterbarkeit und Bedienkomfort besonders wichtige Faktoren.Vorteile und Grenzen kennenPowerstations bieten viele Vorteile: Sie sind flexibel einsetzbar, lassen sich teilweise mit Solarstrom laden und schaffen im Alltag wie in Krisensituationen zusätzliche Sicherheit und Flexibilität. Sie machen Strom dort verfügbar, wo keine Steckdose vorhanden ist und können Haushalten helfen, selbst erzeugte Energie besser zu nutzen.Aber sie haben Grenzen: Große oder mehrere angeschlossene Haushaltsgeräte benötigen viel Leistung. Nicht jeder Stromspeicher kann jedes Gerät zuverlässig betreiben. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten daher vor dem Kauf folgende Fragen beantworten:- Welche Geräte sollen betrieben werden?- Wie lange soll die Stromversorgung reichen?- Wird die Powerstation mobil genutzt oder vorwiegend zu Hause?- Sind ausreichend Anschlüsse vorhanden?- Kann das Gerät mit Solarmodulen geladen werden?- Ist eine Erweiterung durch Zusatzbatterien sinnvoll?- Gibt es unabhängige Produkttests zur Orientierung?Informieren und planenPowerstations können ein sinnvoller Baustein für mehr Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit sein. Entscheidend ist jedoch, dass Modell, Kapazität und Leistung zum tatsächlichen Bedarf passen. Wer eine Powerstation anschaffen möchte, sollte deshalb nicht allein auf Herstellerangaben achten, sondern unabhängige Tests und Vergleichsangebote nutzen. Weitere Informationen zum Thema bietet "Intelligent heizen" auf der Ratgeberseite Powerstations: Mobile Stromversorgung für Zuhause und unterwegs - Intelligent Heizen (https://intelligent-heizen.info/powerstations-mobile-stromversorgung-fuer-zuhause-und-unterwegs/).Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. (http://www.vdzev.de/) Das Serviceportal informiert bereits seit fast 20 Jahren technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung und Lüftung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info (https://intelligent-heizen.info/presse/). Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Instagram (https://www.instagram.com/intelligentheizen/). Ebenso informiert der "Intelligent heizen"-Newsletter (https://intelligent-heizen.info/newsletter-abonnement/newsletter) monatlich über Verbrauchertipps zum energieeffizienten Heizen.Pressekontakt:Hannah Raehs | P.E.R. Consulting GmbHTelefon: 030 308811-53 | E-Mail: pressekm@per-agency.comOriginal-Content von: Intelligent Heizen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175917/6282614