Hamburg (ots) -Manche Konzerte sind größer als der Raum, in dem sie stattfinden. Deshalb kommt Kontra K im Rahmen von Channel Aid 2026 am 02. Oktober 2026 an einen Ort, wo Fans diesen besonderen Abend gemeinsam erleben können, auch wenn sie nicht in Hamburg sein können: ins Kino.Im Rahmen von Channel Aid entsteht in diesem Jahr ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art: Kontra K trifft erstmals auf das 65-köpfige Lufthansa Orchester, dirigiert von Weltstar-Dirigent Kristjan Järvi. Gemeinsam verwandeln sie das Deutsche SchauSpielHaus Hamburg in eine außergewöhnliche Bühne, auf der moderne Sounds und orchestrale Wucht aufeinandertreffen.Die Shows bei Channel Aid waren binnen Sekunden ausverkauft. Nach dem großen Erfolg und überwältigenden Zuspruch geht dieses besondere Konzerterlebnis nun den nächsten Schritt: Gemeinsam mit Channel Aid, Kontra K und dem Verleih LUF Kino kommt die Show erstmals als Live-Übertragung auf die große Leinwand. Die Show vom 02. Oktober 2026 wird in über 200 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen und macht es so noch mehr Menschen möglich, Teil dieses besonderen Erlebnisses zu werden, ohne dafür nach Hamburg reisen zu müssen. Zahlreiche Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Teilnahme bereits bestätigt - weitere Standorte werden bis zum Eventtag folgen."Diese Orchester-Shows bedeuten mir viel, weil ich meine Musik so neu denken kann, wie ich es lange im Kopf hatte. Dass wir diesen Moment am 2. Oktober live in die Kinos bringen, macht es besonders. Ich würde mich freuen, wenn jeder, egal ob live vor Ort oder im Kino, glücklich und mit offenem Herz nach Hause geht", sagt Kontra K."Nach einem Jahr voller besonderer Momente, ausverkaufter Hallen und dem erfolgreichsten deutschsprachigen Album des Jahres macht Kontra K damit etwas, das es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat: Sein Konzert mit großem Orchester wird live aus Hamburg auf die große Leinwand gebracht - in große Städte, kleinere Orte und überall dorthin, wo Menschen diesen Abend gemeinsam erleben möchten. Wer Kontra K kennt, weiß: Seine Shows sind mehr als Konzerte. Für dieses Projekt werden einige seiner prägendsten Songs neu arrangiert und gemeinsam mit dem Orchester neu interpretiert. Bekannte Tracks erhalten neue Klangwelten und eine besondere Inszenierung, die diesen Abend zu einem einzigartigen Live-Erlebnis machen. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf erste exklusive Einblicke in sein kommendes Album freuen."Nicht jeder schafft es nach Hamburg, deshalb freuen wir uns, dass wir die Show zu den Menschen bringen können. Musik verbindet, und mit der Kino-Live-Übertragung schaffen wir die Möglichkeit, dieses besondere Erlebnis gemeinsam an vielen Orten gleichzeitig zu erleben", erklärt Fabian Narkus,Gründer von Channel Aid.""Max ist jemand, der immer versucht, Grenzen zu verschieben und Dinge größer zu denken. Genau das spürt man auchbei diesem Projekt. Dass diese Idee nun in über 200 Kinos Realität wird, ist etwas ganz Besonderes. Wir sind stolzdarauf und freuen uns sehr auf diesen gemeinsamen Abend. Ein großer Dank gilt dabei vor allem Channel Aid und LUFKino", sagt Maximilian Kolb, umn Entertainment / Kontra K Management.Nicole Förster von LUF Kino ergänzt: "Konzerte leben von Emotionen und der Live-Atmosphäre - genau das möchten wir gemeinsam mit Channel Aid und Kontra K in die Kinos bringen. Wir freuen uns darauf, Fans dieses außergewöhnliche Live-Erlebnis auf der großen Leinwand zugänglich zu machen und tausende Menschen in unterschiedlichen Ländern zusammenzubringen."Das ist mehr als ein Konzert im Kino - es ist die Möglichkeit, einen einmaligen Kontra-K-Abend live mitzuerleben, auch wenn man nicht in Hamburg dabei sein kann. Tickets für den Kino-Livestream sind direkt bei den teilnehmenden Kinos erhältlich. Weitere Informationen zum Livestream sowie zu den teilnehmenden Kinos finden sich auf Kontra K.Tickets gibt es ab sofort auf https://kontra-k.de/pages/kinoDie diesjährige Edition von Channel Aid wird durch starke Partner wie Lufthansa, Mastercard, Marriott Bonvoy, Melitta, Carlsberg, OTTO und Wall ermöglicht und schafft auch 2026 erneut eine Plattform, die Musik, Emotionen und soziales Engagement auf einzigartige Weise verbindet.Über Channel Aid:Channel Aid ist eine Charity-Initiative, die soziales Engagement mit der Kraft digitaler Medien verbindet. Anders als klassische Fundraising-Projekte setzt Channel Aid nicht auf direkte Spenden der Gäste. Stattdessen entstehen die Spendenerlöse automatisch über digitale Reichweiten und Inhalte: Einnahmen durch Streams, Views und Interaktionen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music fließen direkt in soziale Projekte. Ein Stream, ein View oder ein Like kostet die Community nichts - kann bei Channel Aid aber Großes bewirken.Pressekontakt:S-T-PR. COM LTDStephanie Taranu1st Floor Cromwell HouseLondon - WC1V 6HZE-Mail: hello@s-t-pr.comOriginal-Content von: Channel Aid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127363/6282611