Die Aktie von Ballard Power steht weiter hoch in der Gunst der Marktteilnehmer. Am gestrigen Dienstag ist die Aktie des Brennstoffzellen-Urgesteins bei 6,32 US-Dollar auf ein frisches Mehrjahreshoch gestiegen. Unverändert sorgt der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) für positive Impulse beim Papier der Kanadier.Denn zusehends rücken Brennstoffzellen-Lösungen für die Energieversorgung von Rechenzentren in den Fokus der Anleger. Ballard Power arbeitet unter anderem im Bereich der stationären Brennstoffzellen-Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär