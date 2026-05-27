Feldkirch (ots) -Automatisierungslösungen, die Betreiber und Entwickler bei den wachsenden Herausforderungen der Energiewende unterstützen, sind auf dem Messeauftritt von Bachmann electronic vom 23. bis 25. Juni im Rahmen der "The smarter E Europe" in München zu sehen. Im Fokus stehen durchgängige Lösungen für die Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung.Ein zentrales Highlight bei Bachmann electronic ist die neu entwickelte SCADA-Lösung forsiteSCADA. Das System deckt alle Erzeugungsarten ab - von Solar- und Windparks über Batteriespeicher bis hin zu Blockheizkraftwerken. Mit vier Ausbaustufen von "light" bis "premium" lässt sich die Lösung passgenau an die Anforderungen unterschiedlicher Anlagengrößen anpassen. Im Bereich Sicherheit punktet forsiteSCADA mit einem durchgängigen Zugriffskontrollsystem, der Protokollierung von Zugriffen, modularer Verschlüsselungstechnik sowie Zwei-Faktor-Authentifizierung.Für die präzise Steuerung hybrider Energieparks präsentiert Bachmann den Smart Power Plant Controller (SPPC), der sich als zertifizierter EZA-Regler nach VDE-AR-N 4110/4120 etabliert hat. Der SPPC unterstützt alle gängigen IEC- und Bus-Protokolle sowie deren einfache Konfiguration und Inbetriebnahme. Dank der offenen und standardisierten Schnittstellen lassen sich Systeme unterschiedlichster Hersteller unabhängig ihrer Anforderungen an Kommunikation und Betriebsvorgaben einbinden.Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Automatisierung von Energiespeichern, für die Bachmann eine durchgängige Lösung aus offenen Architekturen, flexiblen Protokollen und einem mehrstufigen Sicherheitskonzept vorstellt. Im Mittelpunkt stehen die Netzmodule GM260, GMP232/x und GSP274 sowie der SPPC, die gemeinsam eine präzise Leistungsregelung und sichere Anbindung an das Netz ermöglichen.Die Vor-Ort-Visualisierung bei PV- oder Hybridanlagen oder die Visualisierung von Batteriespeichern oder BHKW sind Anwendungsgebiete des neuen Panel-PCs PPC1200, den Bachmann in diesem Jahr einführt. Die Eco- und Premium-Varianten bieten skalierbare Leistung mit Intel Atom-Prozessoren, LDDR5-Arbeitsspeicher und Onboard-Massenspeicher.Im Bereich der Steuerungstechnik stellt der Automatisierungsspezialist die dritte Generation der MX200-Prozessormodule vor, die mit Intel-Industrial-CPUs, VxWorks 7 und TPM 2.0 für sichere Datenverarbeitung ausgestattet sind. Die Module MX208, MX214, MX215 und MX221 bieten bis zu 4 GB Onboard-Speicher und arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich von -30 bis +60 °C.Modellbasierte Steuerungsentwicklung ist das Anwendungsfeld der Softwarelösung M-Target for Simulink 2.75, die eine nahtlose Integration in MATLAB/Simulink ermöglicht. Ingenieure können Steuerungsapplikationen modellbasiert entwerfen, simulieren und direkt auf Echtzeit-Steuerungen übertragen. Die neue Version bietet Hot-Standby-Redundanz für sicherheitskritische Anwendungen sowie erweiterte bluecom-Blöcke für zeitkritische Netzwerke. Zudem lassen sich Körperschall-Messdaten der Condition-Monitoring-Module AIC214 und AIC206 als WAV-Dateien ablegen, was die Diagnose vereinfacht.Ein weiterer Innovationsschwerpunkt ist die KI-Integration im SolutionCenter, das als durchgängige Engineering-Plattform alle Phasen des Anlagenlebenszyklus abdeckt. Ab Version 2.90 lassen sich KI-Agenten einbinden, die Entwickler bei der Code-Erstellung unterstützen - angepasst an unternehmensspezifische Richtlinien und IEC-61131-3-Standards. Die Agenten berücksichtigen technische Zeichnungen und UML-Diagramme, um kontextsensitive Vorschläge zu generieren und die Code-Konsistenz zu erhöhen.Abgerundet wird das Portfolio durch atvise connect X 1.0, eine multiprotokollfähige Softwarelösung für die sichere Anbindung von Siemens S7-Steuerungen und Modbus TCP-Clients. Die Lösung unterstützt native S7-Adressierung, Online-Browsing und verschlüsselten Datenaustausch, um den Anforderungen des Cyber Resilience Act gerecht zu werden. Mit Modbus Secure und Echtzeit-Diagnosefunktionen bietet sie eine effiziente Vernetzung für Windparks, Hybridanlagen und andere erneuerbare Energieprojekte.Bachmann electronic GmbH, Stand: B1.560Pressekontakt:Bachmann electronic GmbH,Office BochumFrank FladererKonrad-Zuse-Straße 344801 Bochum, DeutschlandTel.: +49 234 932598-0E-Mail: presse@bachmann.infoOriginal-Content von: Bachmann electronic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130927/6282628