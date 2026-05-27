Heilbronn/Schwalbach am Taunus (ots) -Procter & Gamble (P&G) wird Mitglied der Innovationsplattform IPAI. Mit dem Beitritt baut P&G seine Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz weiter aus und bringt seine Erfahrung aus Forschung, Produktentwicklung, Fertigung, Cyber-Security und nachhaltiger Transformation in das KI-Ökosystem ein.Das Unternehmen arbeitet weltweit daran, Prozesse datenbasiert zu verbessern und Innovationen schneller in marktfähige Produkte zu überführen. Viele der Innovationen entstehen dabei im "German Innovation Center" (GIC), dem mit 1.400 Forscherinnen und Forschern größten Forschungsstandort von P&G außerhalb der USA. Ein zentraler Schwerpunkt der Mitgliedschaft von P&G im IPAI liegt auf Predictive Manufacturing. Ziel ist es, Produktionsprozesse mithilfe von KI vorausschauend zu analysieren und über datenbasierte Entscheidungen die Fertigung noch effizienter zu steuern. Darüber hinaus stehen Cyber-Security sowie die Anwendung von KI in der Produktentwicklung sowohl bei der Prototypenerstellung als auch beim finalen Produktdesign im Fokus der Zusammenarbeit. P&G setzt in seinen 8 Produktionswerken in Deutschland bereits heute in unterschiedlichen Bereichen auf datenbasierte und KI-gestützte Ansätze.Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Für P&G ist Künstliche Intelligenz ein zentraler Hebel, um Innovationen schneller, präziser und nachhaltiger in Produkte einfließen zu lassen, die den Menschen besonderen Nutzen und höchste Qualität im Alltag bieten. Über das Partnerökosystem der IPAI-Plattform werden wir daran arbeiten, die Effizienz in den Fertigungsprozessen zu steigern und KI noch gezielter in der Produktentwicklung einzusetzen - von frühen Prototypen bis hin zum finalen Design. Zudem befassen wir uns intensiv mit Cyber-Security."Moritz Gräter, CEO von IPAI: "Der Beitritt von Procter & Gamble ist ein starkes Signal für den KI-Standort Deutschland. Dass sich ein global agierendes Unternehmen mit seiner Forschungs- und Produktionskompetenz für das Ökosystem hier in Heilbronn entscheidet, zeigt die reale Dynamik von IPAI und unserer Transformationsplattform. Gemeinsam schlagen wir die Brücke von der Vision zur industriellen Praxis und stärken so die europäische Wettbewerbsfähigkeit im Hier und Jetzt."Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com/).Über IPAIBaden-Württemberg macht sich auf, in der Weltliga der Künstlichen Intelligenz (KI) ganz vorne mitzuspielen. Mit dem IPAI entsteht ein Zentrum für KI mit internationalem Format mit einer Förderung des Landes Baden-Württemberg in Höhe von bis zu 50 Mio. Euro. Im IPAI soll die gesamte KI-Wertschöpfungskette abgebildet werden - von der Qualifizierung von Fachkräften über die Forschung bis hin zur Entwicklung, Anwendung und Kommerzialisierung von ethisch verantwortungsbewusster KI. In einem europaweit einmaligen,innovationsfördernden Ökosystem werden zukünftig unterschiedlichste Unternehmen, Start-ups, Forschung und Wissenschaft sowie Akteure aus dem öffentlichen Sektor zusammenkommen. Basierend auf den IPAI-Fundamenten Nachhaltigkeit, digitale Verantwortung und europäische Souveränität werden Forschung, KI-Entwicklung und unternehmerische Anwendungsfälle in engem Austausch mit etablierten Partnern und Netzwerken zusammengeführt. Im Zukunftspark Wohlgelegen ist IPAI seit September 2022 auf angemieteten Flächen in Betrieb. Mit Inbetriebnahme und Bezug des ersten eigenen Gebäues, den IPAI SPACES, trat IPAI Juni 2024 in die zweite Entwicklungsstufe über. Darüber hinaus entsteht im Norden Heilbronns ein ca. 23 Hektar großer internationaler KI-Campus als europäischer Hotspot für Künstliche Intelligenz.Pressekontakt:P&G UnternehmenskommunikationSulzbacher Straße 4065824 Schwalbach am TaunusAjla GalijasevicE-Mail: galijasevic.a@pg.comIPAI Management GmbHIm Zukunftspark 11/1374076 HeilbronnJan DeniaE-Mail: press@ip.aiOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6282626