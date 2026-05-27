Eine Website ohne Programmierkenntnisse bauen? Das ist inzwischen realistisch: Wer heute mit KI arbeitet, muss nicht mehr jede Zeile Code selbst schreiben. Aber er oder sie muss der KI ein sauberes Briefing geben, Ergebnisse bewerten und Fehler erkennen. Daran scheitern viele Einsteiger. Ich arbeite bei der Developer Akademie und zeige regelmäßig Menschen ohne Vorkenntnisse, wie sie mit KI-Tools erste Webseiten umsetzen. Der größte Denkfehler dabei: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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