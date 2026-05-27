Wer auf belastbare Informationen zu Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern und der Börse angewiesen ist, kann sich auf generische Suchtreffer immer weniger verlassen. Ab sofort können Nutzer in den Einstellungen der Google-Suche festlegen, welche Medien im persönlichen Nachrichtenfeed bevorzugt werden. Wir empfehlen, DER PLATOW Brief und PLATOW Börse als "Bevorzugte Quellen" zu markieren und sich so den direkten Zugriff auf unsere Briefings aus dem Frankfurter Finanzzentrum auch im Google-Umfeld zu sichern. Was sich bei Google geändert hat Die Nachrichtenauswahl im Google-Umfeld war für die Nutzer bislang weitgehend passiv. Welche Artikel im prominenten Schlagzeilen-Kasten oben in den Trefferlisten erscheinen, entschied allein der Algorithmus - auf Basis von Aktualität, Relevanz und Nutzerverhalten und damit nach Kriterien, auf die der Einzelne kaum Einfluss nehmen konnte. Mit der seit Mai flächendeckend ausgerollten Funktion "Bevorzugte Quellen" ändert sich das. Wer ein Medium markiert, gibt der Suchmaschine eine klare Präferenz vor: Beiträge des betreffenden Anbieters werden bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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