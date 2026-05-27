Linz (www.anleihencheck.de) - Die norwegische Krone (NOK) hat in den letzten zwei Monaten spürbar aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hauptgrund für die Stärke sei in erster Linie der Ausbruch des Iran-Krieges und die darauffolgende Ölpreiserhöhung gewesen. Zudem habe die Norges Bank die Leitzinsen um 25 BP auf 4,25% erhöht. Norwegen reagiere damit als erste europäische Notenbank auf den anhaltenden Preisdruck, wobei die Inflation in Norwegen schon vor dem Krieg erhöht gewesen sei. Die Kerninflation habe zuletzt bei hartnäckigen 3,0 Prozent gelegen - deutlich über dem offiziellen Ziel von 2,0 Prozent. Zusätzlich würden die infolge des Nahost-Konflikts hohen Ölpreise von über 100 Dollar die Währung des Exportlandes massiv stützen. Der EUR/NOK-Kurs sei im Zuge dieser Dynamik von rund 11,25 auf bis zu 10,73 NOK gesunken. (27.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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