Augsburg (www.anleihencheck.de) - Bei einer Inflationsrate von 3,8 Prozent und einer hartnäckigen Kerninflation von 2,8 Prozent liegen die Instrumente, die der US-amerikanischen Zentralbank zur Verfügung stehen, eigentlich auf dem Tisch, so Andreas Pischetsrieder von der Fürst Fugger Privatbank.Eigentlich. Denn sie müsste die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Doch diese klassische Lehrbuchreaktion falle diesmal aus, sage Andreas Pischetsrieder von der Fürst Fugger Privatbank: "Wir befinden uns in einem Umfeld, das durch die Geopolitik und den Energiepreisschock bereits stark belastet ist. Mit einer Straffung der Leitzinsen würde die Fed das Risiko einer Rezession deutlich erhöhen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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