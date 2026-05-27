Linz (www.anleihencheck.de) - Das US-Verbrauchervertrauen der Universität Michigan ist im Mai 2026 auf ein historisches Rekordtief von 44,8 Punkten gestürzt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Index markiere damit den dritten monatlichen Rückgang in Folge und liege deutlich unter der Prognose von 48,2 Punkten. Der primäre Treiber für den drastischen Einbruch der Verbraucherlaune seien die anhaltenden Lieferunterbrechungen in der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die die Benzin- und Energiepreise massiv in die Höhe treiben würden. Etwa 57 Prozent der US-Konsumenten hätten spontan angegeben, dass die extremen Lebenshaltungskosten ihre persönlichen Finanzen spürbar belasten würden. Parallel dazu seien die Ein-Jahres-Inflationserwartungen auf 4,8 Prozent geklettert, während die langfristigen Erwartungen für die kommenden fünf bis zehn Jahre auf besorgniserregende 3,9 Prozent gestiegen seien. Dieser starke Pessimismus signalisiere eine strukturelle Verhärtung der Inflation. Am Devisenmarkt stütze dieser anhaltende Inflationsdruck tendenziell den US-Dollar, da die US-Notenbank FED gezwungen bleibe, die Zinsen für längere Zeit auf einem restriktiven, hohen Niveau zu belassen. (27.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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