Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine finale Einigung zwischen den USA und Iran lässt weiter auf sich warten, wobei Hoffnungen auf ein Abkommen dominieren, so die Analysten der Helaba.Das Hin und Her an den Börsen dürfte sich wohl noch fortsetzen. Derweil sehe es bei der Europäischen Zentralbank danach aus, dass die Leitzinsen im Juni erhöht würden. Zuletzt sei es EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel gewesen, die aus heutiger Sicht eine Zinserhöhung favorisieren würde, selbst wenn der Iran-Krieg dauerhaft beendet würde. Chefvolkswirt Lane habe von anhaltendem Aufwärtsdruck auf die Inflation sowie von einem hohen Maß an Unsicherheit gesprochen. Marktseitig sei ein Schritt im Juni weitgehend eingepreist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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