Steigender Flugverkehr, volle Auftragsbücher und jetzt auch noch frische charttechnische Signale: Dieser US-Konzern könnte gerade vor der nächsten größeren Aufwärtsbewegung stehen. Gleichzeitig gewinnt der Einsatz von KI im operativen Geschäft zunehmend an Bedeutung. Genau diese Kombination sorgt derzeit dafür, dass die Aktie nach der scharfen Korrektur wieder verstärkt in den Fokus offensiver Anleger rückt.Die jüngsten Zahlen zeigen bereits, wie stark die Dynamik geworden ist. Der Auftragseingang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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