© Foto: OpenAINeue Belastung für britische Haushalte: Die britische Regulierungsbehörde hebt den Preisdeckel um 13 Prozent an. Warum vor allem Gas jetzt zum Risiko wird.Die britische Regulierungsbehörde Ofgem hat mitgeteilt, dass die Preisobergrenze aufgrund des andauernden Konflikts im Nahen Osten vom 1. Juli bis zum 30. September um 13 Prozent steigen wird. Der Anstieg entspricht einer Erhöhung von 18 GBP (20,29 Euro) pro Monat für einen durchschnittlichen Haushalt, der sowohl Strom als auch Gas nutzt. Die Haushalte werden einen Anstieg von 24 Prozent bei ihren Gasrechnungen und 5 Prozent bei ihren Stromrechnungen verzeichnen. Ofgem-Chef Tim Jarvis erklärte: "Die heutige Preisänderung spiegelt die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE