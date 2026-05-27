DAX Prognose für Mittwoch, 27.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX ist gestern Morgen bei 25.308 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte das Tageshoch bereits vorbörslich. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen nach. Kurz vor Mittag konnte sich der Index unter der 25.200 Punkte-Marke stabilisieren. Den Bullen gelang es, den DAX wieder an die 25.300 Punkte-Marke zu schieben, sie haben aber nicht vermocht, ihn im Bereich dieser Marke zu etablieren. Bis zum Xetra Schluss setzte der Index wieder unter die 25.200 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust formatiert. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.243 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell weiter richtungslos: Der Index bewegt sich zwischen SMA20 und SMA50 im Stundenchart. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 25.300 Punkte könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen.

Der Index bewegt sich zwischen SMA20 und SMA50 im Stundenchart. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 25.300 Punkte könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen. Bullishes Gesamtbild bleibt intakt: Im 4h-Chart notiert der DAX weiterhin über allen wichtigen Durchschnittslinien. Solange die SMA20 bei 25.154 Punkten hält, bleibt die DAX Prognose bullish.

Im 4h-Chart notiert der DAX weiterhin über allen wichtigen Durchschnittslinien. Solange die SMA20 bei 25.154 Punkten hält, bleibt die DAX Prognose bullish. Entscheidende Marken im Fokus: Oberhalb von 25.446 Punkten könnten 25.700 Punkte erreichbar werden. Unterhalb von 25.088 Punkten droht dagegen eine Ausweitung der Schwäche bis in den Bereich um 24.937 Punkte.

DAX Aktuell am 27.05.2026: Der deutsche Leitindex startet mit leichten Abschlägen in den Mittwochshandel. Nach einem schwachen Vortag pendelt der DAX aktuell im Bereich zwischen der SMA20 und der SMA50 im Stundenchart. Entscheidend für die weitere DAX Prognose bleibt, ob sich der Index nachhaltig über der 25.300 Punkte-Marke etablieren kann.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 26.05.2026

Der DAX ist gestern bei 25.308 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte das Tageshoch bereits vor Xetra-Eröffnung. Im weiteren Verlauf setzte Verkaufsdruck ein, wodurch der Index zeitweise unter die Marke von 25.200 Punkten fiel. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Erholung zurück an die 25.300 Punkte, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 25.185 Punkten, der Tagesschluss lag bei 25.243 Punkten. Nachbörslich bewegte sich der Markt überwiegend seitwärts.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Werten gehörten:

Zalando +3,21 %

Infineon +1,23 %

Continental +0,89 %

Zu den schwächsten Aktien zählten:

MTU -3,69 %

Deutsche Bank -1,82 %

Fresenius -1,74 %

Per Xetra-Schluss schlossen lediglich 12 Aktien im Plus, während 28 Werte Verluste verzeichneten....

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