München (ots) -Feriengäste als Renditekiller: Während vermietete Ferienhäuser und -wohnungen für viele als lukratives Investment gelten, entpuppen sich Schäden durch Mieterinnen und Mieter für zahlreiche Eigentümerinnen und Eigentümer als teure Falle. Laut der Hiscox Ferienimmobilienumfrage 2025 zahlen 68 % der gewerblichen Ferienimmobilienbesitzer Schäden, die ihre Gäste verursachen, überwiegend aus eigener Tasche.Ein Blick in die Umfrage-Details zeigt die Gründe: In 38 % der Fälle bestand entweder kein Versicherungsschutz oder die Versicherung übernahm den Schaden nicht, weil die Police nicht passgenau war. Weitere 30 % der Eigentümerinnen und Eigentümer begleichen kleinere Schäden bewusst aus eigener Tasche, unter anderem, weil ihnen die Schadenbearbeitung mit der Versicherung zu aufwendig ist.Die Studie zeigt, wie groß das Schadenrisiko durch Feriengäste tatsächlich ist: 44 % der Schadenfälle gehen auf Mieterinnen und Mieter zurück und damit häufiger als auf Einbrüche oder Unwetterschäden (jeweils 33 %). Meist steckt hinter den Gästeschäden kein Vorsatz, sondern schlichte Unachtsamkeit (52 %)."Wer seine Ferienimmobilie gewerblich vermietet, trägt unternehmerisches Risiko und braucht dafür mehr als eine klassische Wohngebäude- oder Hausratversicherung", sagt Alina Sucker, Product Head Art & Private Clients, Property & Events bei Hiscox Deutschland. "Ein spezialisierter Versicherungsschutz für Ferienimmobilien setzt genau hier an: Er berücksichtigt die gewerbliche Vermietung, schützt gezielt Gebäude und hochwertiges Inventar, schließt typische Lücken bei Gästeschäden und bearbeitet Schadenfälle unkompliziert. So bleibt die Ferienimmobilie das, was sie sein soll - eine verlässliche Wertanlage und keine permanente Kostenfalle."Über die Studie:Im März 2025 wurden insgesamt 261 Personen aus Deutschland und Österreich befragt, die Eigentümerinnen und Eigentümer von Ferienimmobilien sind, die sie ausschließlich bzw. hauptsächlich (mind. 10 Monate im Jahr) zur gewerblichen Vermietung nutzen. Die Fragen drehten sich u.a. um den Standort, die Ausstattung, die Risikowahrnehmung und die Absicherung der Ferienimmobilien. Die repräsentative Umfrage wurde im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox durch das Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt.Weitere Erkenntnisse aus der Hiscox Ferienimmobilien-Umfrage 2025 finden Sie unter:https://www.hiscox.de/research/ferienimmobilien-umfrage-2025Über HiscoxHiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-, Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hiscox.dePressekontakt:HiscoxLeo MolatoreBernhard-Wicki-Str. 380636 München+49 (0) 89 54 58 01 566leo.molatore@hiscox.comFür weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:LHLK Agentur für KommunikationEva-Maria Gose-FehlischTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 72 01 87 224hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15936/6282674