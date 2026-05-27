Der größte Reiz des Altersvorsorgedepots liegt nicht allein in der Zulage. Mindestens genauso wichtig ist die steuerliche Behandlung während der Ansparphase. Laut SMARTBROKER+ sollen Wertsteigerungen und Erträge im Altersvorsorgedepot zunächst nicht besteuert werden. Auch Umschichtungen im Depot bleiben in der Ansparphase steuerfrei. Das ist für langfristige Anleger ein relevanter Vorteil, weil Dividenden, Zinsen und realisierte Kursgewinne ungeschmälert weiterarbeiten können. Damit verschiebt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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