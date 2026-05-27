Künftig sollen Kund:innen ihre Konten direkt mit der KI verbinden können. ChatGPT wird dann zu mehr als nur einen Finanzcoach und weiß oft mehr über unsere finanzielle Lage als der oder die eigene Partner:in. Die Banken könnten damit zum reinen Infrastrukturdienstleister degradiert werden. Künstliche Intelligenz ist in der Welt der Finanzwirtschaft angekommen. Schon heute sehen laut einer aktuellen Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom 56 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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