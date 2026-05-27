Münster (ots) -Während viele Menschen nach dem langen Pfingstwochenende wieder in den Arbeitsalltag zurückgekehrt sind, hat sich für eine Person das Leben schlagartig verändert. Ein Spielteilnehmer aus der Tschechischen Republik traf bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (26. Mai) die erste Gewinnklasse und erhält nun die Rekordsumme von 120 Millionen Euro.Im finnischen Helsinki wurden am Dienstagabend (26. Mai) die Gewinnzahlen 5, 11, 23, 33, 42 sowie die Eurozahlen 10 und 12 ermittelt. Ein Spielteilnehmer oder eine Tippgemeinschaft aus Tschechien hatte das Glück auf seiner Seite und alle Gewinnzahlen korrekt vorausgesagt. Da es nur den einen Treffer im obersten Gewinnrang gab, wird der gesamte MEGA-Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro in der Tschechischen Republik ausgezahlt. Mit diesem Treffer wird zugleich ein neuer Rekord für das Land aufgestellt. Der bisherige Höchstgewinn in Tschechien lag bei 90 Millionen Euro und wurde am 15. Mai 2015 erzielt.Fünf weitere Millionäre am DienstagNeben dem neuen Multi-Millionär gab es bei der Ziehung am 26. Mai fünf weitere Millionäre in der zweiten Gewinnklasse. Durch den Überlauf des Jackpots aus dem ersten Rang hatte sich im zweiten Rang ein weiterer Jackpot von rund 20 Millionen Euro gebildet. Hier gehen jeweils 4.042.351 Euro nach Nordrhein-Westfalen, Sachsen (2x), Thüringen und Norwegen.Frühere Jackpot-TrefferZuletzt wurde der Eurojackpot am 7. April in Finnland und der Slowakei geknackt. Beide Spielteilnehmer teilten sich den Startjackpot in Höhe von zehn Millionen Euro. Ein Gewinn über der 100-Millionen-Marke liegt bereits einige Monate zurück: Im September 2025 gelang es einem Berliner, den Maximal-Jackpot zu knacken und sagenhafte 120 Millionen Euro zu gewinnen.Nächste Chance am 29. MaiMit etwas Glück können Eurojackpot-Tipper am Freitag (29. Mai) einen zweistelligen Millionenbetrag gewinnen. Dann startet der Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6282707