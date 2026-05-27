Rheda-Wiedenbrück (ots) -Die Hose sitzt plötzlich enger, die Finger lassen sich kaum zur Faust ballen und die Beine fühlen sich schwer an. Was viele Frauen kurz vor der Periode oder in den Wechseljahren als lästige Begleiterscheinung erleben, hat einen hormonellen Hintergrund. Gezielte Maßnahmen im Alltag sowie ausgewählte homöopathische Arzneimittel wie Pulsatilla und Apis mellifica (Pflüger) können bei hormonell bedingten Wassereinlagerungen Linderung schaffen.Östrogen, Progesteron und der WasserhaushaltHinter Wassereinlagerungen, auch Ödemen genannt, steckt bei Frauen häufig ein hormonelles Ungleichgewicht. Wenn der Östrogenspiegel im Verhältnis zu Progesteron erhöht ist, spricht man von einer Östrogendominanz. Sie führt dazu, dass sich die Durchlässigkeit der Blutgefäße für Wasser erhöht. Der Körper lagert die Flüssigkeit dann vor allem in Beinen, Füßen, Fingern, Brüsten und im Gesicht ein.Wie Ernährungswissenschaftlerin und Frauengesundheitscoach Melanie Dell'Oro erklärt, können sich die positiven Effekte von Östrogen zum Gegenteil wenden, sobald eine Östrogendominanz vorliegt. Der Effekt, der normalerweise für eine straffe und pralle Haut sorgt, äußere sich dann als unangenehmes und schmerzendes Ödem. Auch in den Wechseljahren, wenn der Hormonhaushalt sich grundlegend verändert, berichten viele Frauen von ähnlichen Beschwerden.Eine im Journal of Women's Health veröffentlichte Studie zeigt, dass Frauen besonders in der zweiten Zyklushälfte signifikant häufiger unter Wassereinlagerungen, Blähungen und einem Blähbauch leiden. Diese Phase beginnt unmittelbar nach dem Eisprung und endet mit Einsetzen der Periode. Ödeme entstehen ausschließlich in dieser sogenannten Lutealphase und verschwinden mit Einsetzen der Periode meist von selbst. Bis dahin können sie jedoch schmerzhaft und belastend sein.Was wirklich hilft: Tipps für Ihren AlltagMit einigen gezielten Maßnahmen lassen sich Wassereinlagerungen vorbeugen und Beschwerden spürbar lindern:- Viel trinken: Harnfördernde Kräutertees aus Brennnessel oder Birkenblättern regen die Nierentätigkeit an.- Weniger Salz: Natrium ist Hauptbestandteil von Speisesalz und bindet Wasser im Gewebe. Eine salzarme Ernährung kann die Einlagerungen reduzieren.- Kaliumreiche Lebensmittel: Bananen, Kartoffeln, Gurken, Wassermelone und Spargel unterstützen die Nierenfunktion und helfen, überschüssige Flüssigkeit auszuschwemmen.- Bewegung: Leichter Ausdauersport wirkt wie eine Pumpe auf die Venen und fördert den Lymphfluss, so auch das Hochlegen der Beine.- Kühlen: Kalte Güsse oder kühlende Gels können bei bereits bestehenden Schwellungen rasch Linderung verschaffen.- Homöopathie: Homöopathische Einzelmittel können eine ideale Ergänzung zu anderen lindernden Alltagsmaßnahmen darstellen.Aus der Natur in die Hausapotheke: Pulsatilla und Apis mellificaWer bei hormonell bedingten Wassereinlagerungen auf homöopathische Unterstützung setzen möchte, kann mit den Einzelmitteln Pulsatilla und Apis mellifica (Pflüger) Linderung verschaffen. Pulsatilla gilt als zentrales Frauenmittel in der Homöopathie, z. B. bei Regelstörungen. Apis mellifica hingegen wird bei Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme) angewendet. Beide Einzelmittel gibt es im besonders praktischen Globulispender (Pflüger), ideal für unterwegs und zu Hause.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, über 130 homöopathische Komplexmittel, 13 Globuli Pflüger Einzelmittel sowie Pflüger PUR Vitamine und Mineralstoffe. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Mehr Informationen zu Globuli Pflüger auf www.globuli-pflueger.dePressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. KGJana HollenbeckPR und ÖffentlichkeitsarbeitRöntgenstraße 433378 Rheda-WiedenbrückTel.: +49 5242-9472-149Fax: +49 5242-9472-3149E-Mail: j.hollenbeck@pflueger.deOriginal-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153568/6282706