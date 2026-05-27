© Foto: ETHAN CAIRNS - The Canadian PressDeutschland und Kanada haben ein Flüssigerdgas-Abkommen besiegelt. Lieferant ist ein Milliardenprojekt an Kanadas Westküste. Was dahintersteckt und was das für Europas Energieversorgung bedeutet.Kanada hat sich mit Deutschland auf ein Gaslieferabkommen geeinigt, das die Energieversorgung der Bundesrepublik langfristig breiter aufstellen soll. Grundlage ist das geplante Ksi-Lisims-Flüssigerdgas-Terminal im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia, nahe der Grenze zu Alaska. Das meldete Bloomberg am Dienstagabend. Abnehmer auf deutscher Seite ist SEFE, die frühere Deutschland-Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, die Berlin nach Beginn des Ukraine-Kriegs unter staatliche …Den vollständigen Artikel lesen
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