Traditionelle Finanzwelt und digitale Asset-Infrastrukturen wachsen am Finanzplatz Luxemburg vorbildhaft zusammen. Durch die Kombination etablierter Verbriefungsmodelle mit innovativer Tokenisierungstechnologie entstehen neue Investmentlösungen für professionelle Marktteilnehmer. "Wir betrachten die Tokenisierung nicht als Gegenmodell, sondern als logische Evolution der bestehenden Kapitalmarktinfrastruktur, die regulatorische Sicherheit mit technologischem Fortschritt vereint", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. Verwirklicht wird diese Symbiose maßgeblich über regulierte Luxemburger Verbriefungen und Compartments. Diese Vehikel bieten die notwendige Flexibilität, um klassische Vermögenswerte und maßgeschneiderte AMCs über tokenisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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