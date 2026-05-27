Berlin (ots) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), weltweit führender Anbieter von Smart-Home- und Smart-Living-Lösungen, hat heute auf seiner Keynote in Frankreich sein neuestes Produktportfolio vorgestellt. Die Präsentation markiert eine der bislang umfassendsten Produkteinführungen des Unternehmens.Das neue Line-up umfasst Lösungen für intelligente Reinigung, Haustierpflege und Haushaltsgeräte. Zu den Highlights zählen die neue Flaggschiff-Serie X60 Pro, der treppensteigende Saugroboter Cyber X, die nächste Generation der T-Serie Nass- und Trockensauger, der Fensterreinigungsroboter Pano 10 Station, der ultraleichte Stielstaubsauger Aqua Air sowie Dreames neues Pet-Care-Ökosystem.Gemeinsam zeigen die Neuheiten Dreames Anspruch, ein stärker vernetztes Smart-Living-Erlebnis zu schaffen, das weit über Reinigung hinausgeht und den Alltag in vielen Bereichen unterstützt."Dreame hat sich längst über ein reines Unternehmen für Reinigungstechnologie hinausentwickelt. Heute bauen wir ein umfassenderes Smart-Living-Ökosystem auf, das den gesamten Haushalt in den Blick nimmt und Menschen in ihrem Alltag unterstützt", sagt Sean Chen, President Dreame Western Europe. "Diese Erweiterung zeigt sowohl die Stärke unserer Innovationskraft als auch unsere langfristige Vision: Wir entwickeln Technologien, die alltägliche Routinen vereinfachen und Smart Living müheloser, intuitiver und für mehr Familien zugänglich machen."X60 Pro Serie: Eine Reinigungslösung für den gesamten WohnraumDie X60 Pro Serie umfasst drei Modelle, die auf unterschiedliche Anforderungen im Zuhause ausgerichtet sind: den X60 Pro Ultra Complete als zentrales Flaggschiffmodell, den X60 Pro Ultra Matrix mit zonenbasiertem Moppwechsel sowie den X60 Pro Master mit automatischer Wasserzufuhr und -ableitung.Über die gesamte Serie hinweg verbindet die X60 Pro Familie Dreames neueste Reinigungstechnologien. Dazu gehören die Dual UltraExtend Arms, mit denen sich die Seitenbürste um bis zu 12 Zentimeter und das Wischpad um bis zu 18 Zentimeter ausfahren lassen, um Kanten und Ecken noch gründlicher zu reinigen. Hinzu kommen die PowerMaster Technology für schnelleres Laden und die Reinigung größerer Flächen, verbesserte Fähigkeiten zur Überwindung von Hindernissen, eine Saugleistung von 42.000 Pa mit HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 sowie das AI OmniSight System 3.0. Dieses erkennt mehr als 320 Hindernistypen und passt die Reinigungsstrategie in Echtzeit an.Der X60 Pro Ultra Matrix führt Dreames ausgezeichnetes Matrix-Konzept weiter und wechselt automatisch zwischen speziellen Wischpads für unterschiedliche Räume: Nylonborsten-Mopps für Küchen, Schwamm-Mopps für Badezimmer und Thermal-Mopps für Wohnbereiche. So ermöglicht das Modell eine noch gezieltere Bodenpflege im gesamten Zuhause. Der X60 Pro Ultra Matrix ist sowohl als Standardversion als auch als Vision-Version erhältlich. Letztere verfügt über ein transparentes Stationsdesign und Soft Dot Matrix Lighting.Der X60 Pro Master ergänzt das Line-up um eine automatische Wasserzufuhr und -ableitung in einer besonders kompakten Station mit den Maßen 416 × 443 × 249 Millimeter. Damit bietet er mehr Komfort und fügt sich nahtlos in moderne Wohnräume ein.Cyber X Stair-Climbing Robot: Climb Beyond LimitsNach seinem Debüt auf der IFA 2025 steht der lang erwartete Cyber X mit deutlichen Verbesserungen in den Startlöchern und bildet eines der zentralen Highlights der Veranstaltung. Als weltweit erster bionischer treppensteigender Saugroboter mit Quad-Track-System arbeitet Cyber X nahtlos mit der X60 Pro Serie zusammen und schafft damit eine vollständige Lösung für die automatische Treppenreinigung.- Adaptives Treppensteig-System: Cyber X meistert unterschiedliche Treppenformen, darunter L-förmige, gerade, spiralförmige und offene Treppen. Er kann Steigungen von bis zu 42 Grad erklimmen, Teppichtreppen bewältigen, eine erste Stufenhöhe von 30 Zentimetern überwinden und Hindernisse von bis zu 35 Zentimetern passieren.- Bionisches Quad-Track-Treppensteig-System: Industrietaugliche Gummiketten sorgen für sicheren Halt auf verschiedenen Treppentypen. Eine gedämpfte Landestruktur und ein dreifaches Bremssystem erhöhen die Sicherheit. Cyber X erreicht eine Bewegungsgeschwindigkeit von bis zu 0,2 m/s und benötigt 27 Sekunden, um eine Stufe zu erklimmen.- Treppenreinigung beim Abstieg: Ein rückseitiges Reinigungsmodul mit zwei Seitenbürsten und 6.000 Pa Saugleistung entfernt Staub und Schmutz während des Abstiegs. Der aufgenommene Schmutz wird anschließend vom Cyber X in den Staubbehälter des Saugroboters übertragen und ermöglicht so einen kontinuierlichen, freihändigen Reinigungszyklus.- Unabhängige 3D-ToF-Erkennung: Cyber X erfasst einen größeren vertikalen Scanbereich und vollständige 3D-Treppendaten in einem Scan. Dadurch erkennt er Stufenkanten, Neigungsänderungen und Hindernispositionen besonders präzise.- Unabhängige Computing-Plattform: Autonome Routenplanung und proaktive Verbindung mit kompatiblen Saugrobotern reduzieren Wartezeiten und minimieren manuelle Koordination.- Mehrgeschossige Kartierung und App-Steuerung: Cyber X unterstützt bis zu vier Etagen mit Treppenmarkierung. Nutzer können Etagen wechseln, Aufgaben zuweisen und den Status in Echtzeit per App verfolgen - ideal für komplexe Häuser mit mehreren Ebenen.- Nahtlose Kompatibilität: Cyber X ist mit der gesamten X60 Pro Serie kompatibel und bietet dedizierte Unterstützung für jedes Modell.- Leistungsstarker Akku: Der 6.400-mAh-Akku unterstützt die Reinigung mehrerer Treppen mit nur einer Ladung.T-Serie Nass- und Trockensauger: Ultrakompakte TiefenreinigungMit der neuen T-Serie stellt Dreame die nächste Generation ultraflacher Nass- und Trockensauger vor. Sie wurde entwickelt, um Premium-Technologien für die gründliche Reinigung in noch mehr Haushalte zu bringen.Alle Modelle der T-Serie verfügen über Dreames nur 9,85 Zentimeter flaches Design, eine 180-Grad-Lie-Flat-Funktion, ein System gegen Haarverwicklungen sowie eine Selbstreinigungs- und Trocknungsfunktion mit 95 Grad heißer Luft. Optional unterstützt die Serie zudem ein Zubehör zur Geruchskontrolle für ein noch angenehmeres Wartungserlebnis.T16 Pro Heat: Ultrakompaktes Flaggschiff mit HeißwasserreinigungAngeführt wird das Line-up vom T16 Pro Heat, Dreames ultraflachem Premium-Nass- und Trockensauger für anspruchsvolle Haushalte.Mit 90 Grad heißer Wasserreinigung, 30.000 Pa Saugleistung und dem WhaleSweep AI Robotic Arm wurde der T16 Pro Heat entwickelt, um klebrige Verschmutzungen, nasse Rückstände und schwer erreichbare Ecken besonders effektiv zu reinigen.Der Roboterarm fährt automatisch zu Kanten und Ecken aus und sorgt so für eine vollständigere Abdeckung. Gleichzeitig passt eine multispektrale Erkennung die Reinigungsleistung intelligent in Echtzeit an.Das Modell verfügt außerdem über ein Dual-Scraper-System, das Haarverwicklungen reduziert und die Wartung erleichtert. Abnehmbare Akkus ermöglichen eine Laufzeit von bis zu 70 Minuten und bieten zusätzliche Flexibilität.Das weitere T-Serie Line-upNeben dem Flaggschiff T16 Pro Heat umfasst die T-Serie weitere Modelle:- T16 Pro Steam: Mit SaunaClean 200-Grad-Dampfsterilisation und Dual-Heat-Selbstreinigung für erhöhte Hygiene- T15 Pro Heat: Mit Heißwasserreinigung, Dreikanten-Abdeckung und vereinfachter Wartung- T14 Pro: Mit adaptiver Schmutzerkennung und intelligenter Reinigungsanpassung- T12 Pro: Für leistungsstarke Alltagsreinigung und Dreikanten-Abdeckung für mehr NutzerZusammen bietet die T-Serie ein vollständiges Nass- und Trocken-Line-up für verschiedene Haushalte, Lebensstile und Reinigungsanforderungen. So wird gründliche Reinigung schlanker, smarter und müheloser.Dreame FizzFresh Refrigerator: Erfrischung zu Hause neu gedachtDer Dreame FizzFresh Refrigerator definiert die Rolle des Kühlschranks neu und verbindet Getränkeinnovation, Lebensmittelfrische und Premiumdesign in einer intelligenten Kühllösung. Entwickelt für moderne Haushalte, geht FizzFresh über reine Aufbewahrung hinaus und schafft ein komfortableres, persönlicheres und hochwertigeres Erfrischungserlebnis.Zu den wichtigsten Highlights gehören:- SparklingBar integriertes Sprudelwassersystem: Liefert gekühltes Sprudelwasser in Sekunden und bietet drei Kohlensäurestufen - leicht, klassisch und intensiv. So entsteht sofortige Erfrischung ohne zusätzliche Flaschen, Arbeitsplatten-Geräte oder Wartezeit.- IceDUO Dual Ice System: Stellt sowohl Eiswürfel als auch Crunch Ice bereit und bietet Nutzern mehr Flexibilität für Alltagsgetränke, Gäste und persönliche Getränkemomente.- FreshFlex Multi-Mode Cooling Experience: Kombiniert schnelle, gleichmäßige Kühlung mit flexibler Aufbewahrung und hilft dabei, den Kühlraum an unterschiedliche Alltagsbedürfnisse anzupassen.Über diese Kernfunktionen hinaus bietet FizzFresh umfassende Frischepflege für Lebensmittel, Luft und Design. Der HydroGuard Crisper unterstützt die Frische von Obst und Gemüse, während AeroFresh Purification für sauberere Luft im Kühlschrank sorgt. FizzFresh ist damit mehr als ein Kühlschrank: Er ist als integrierter Frische-Hub für den Alltag konzipiert.Aqua Air Cordless Stick Vacuum: Ultraleichte Reinigung neu interpretiertDreame stellt außerdem Aqua Air vor, einen neuen ultraleichten Akku-Staubsauger, der konsequent auf eine besonders einfache Nutzung im Alltag ausgelegt ist.Mit einem Gewicht von unter 0,9 Kilogramm gehört Aqua Air zu den leichtesten Staubsaugern, die Dreame je auf den Markt gebracht hat. Sein schlankes Gehäuse, die flexible Beweglichkeit und der ergonomische Natural-Comfort-Griff machen die einhändige Reinigung einfacher und komfortabler - selbst bei erhöhten Bereichen oder engen Stellen.Angetrieben von Dreames selbst entwickeltem Hochgeschwindigkeitsmotor liefert Aqua Air eine Saugleistung von bis zu 20.000 Pa und eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten. Die neuen Air TangleCut Dual Blades schneiden Haare während der Reinigung aktiv und reduzieren so Verwicklungen und Wartungsaufwand.In Kombination mit Nass- und Trockenreinigung sowie 70 Grad Heißluft-Selbstreinigung sorgt Aqua Air für ein leichteres und müheloseres Reinigungserlebnis.Pano 10 Station Fensterreinigungsroboter: Mehr Präzision für vertikale FlächenPano 10 Station steht für Dreames nächsten Schritt, intelligente Reinigung über Böden hinaus auf vertikale Flächen zu erweitern. Entwickelt, um zentrale Herausforderungen der robotergestützten Fensterreinigung zu lösen, kombiniert Pano 10 Station Kanten- und Eckenabdeckung, stabile Bewegung, stärkere Fleckenentfernung und stationsbasierte Wartung in einer vollständigen Lösung.Im Kern stehen drei zentrale Innovationen:- Branchenweit erster LiftEdge Flex Arm: Fährt näher an Kanten und Ecken heran und ermöglicht so eine vollständige Reinigung der Fensterfläche.- ThermoSeal Heated Wet Film und Omni Thermo-Wet Cleaning: Hält eine konstante Feuchtigkeitsschicht mit 45°C aufrecht, um Flecken effektiver zu lösen und Rückstände zu reduzieren.- Ten-in-One Multifunctional Station: Vereint Pad-Wäsche, Heißlufttrocknung, Laden, Aufbewahrung und tägliche Wartung. Das Quad-Disc Dynamic Scrubbing System bietet Quick-Clean- und Deep-Clean-Modi zur automatischen Pad-Reinigung. Gleichzeitig nutzt das Dual-Module Hot Air Convection Drying System Hochtemperaturtrocknung, um Schimmel- und Geruchsbildung zu hemmen und sekundäre Verunreinigungen zu reduzieren.Darüber hinaus bringt Pano 10 adaptive intelligente Reinigung an Fenster und andere vertikale Flächen im Zuhause. Gemeinsam liefern Roboter und Multifunktionsstation ein smarteres, saubereres und umfassenderes Fensterreinigungserlebnis für moderne Haushalte.Dreame Pet Line: Smartere Alltagspflege für Haustiere und ihr ZuhauseMit der Pet Line erweitert Dreame sein Smart-Home-Ökosystem in den Bereich Haustierpflege. Die Produktlinie vereint Lösungen für Hygiene, Komfort, Fütterung, Flüssigkeitsversorgung und Transport.Das Line-up umfasst fünf Produkte, die auf zentrale Alltagsszenarien der Haustierpflege ausgerichtet sind:- Moduloo Pure Self-Cleaning Cat Litter Box: Verfügt über ein modulares Geruchspflegesystem. Nutzer können zwischen dem Fresh-Air Module für alltägliche Frische und dem Spray + Plasma Module für zusätzliche Hygieneunterstützung wählen. Die offene Struktur schafft zudem ein natürlicheres Erlebnis für Katzen.- Moduloo Clima Smart Heated & Cooling Tierbett: Heizen und Kühlen mit einem einstellbaren Temperaturbereich von 20 bis 32 Grad und einer Reaktionszeit von rund zehn Minuten. So bleiben Haustiere zu jeder Jahreszeit komfortabel gebettet.- TunnelGo Pet Bag: Transporttasche mit zwei- bis dreimal soviel Platz wie üblich. Ein USB-betriebenes Heizpad und aktive Lüfterzirkulation sorgen für eine warme, frische und angenehme Umgebung.- Lumina Feast Smart Feeding System: Integriert 2K-HD-Live-Überwachung, Zwei-Wege-Sprachfunktion, futternapfbasierte Aufnahmeerfassung sowie einen 5-Liter-UVC-versiegelten Futterspeicher mit zwei Fächern und einem 8-Fächer-Nutrition-Tray. So wird tägliches Füttern sauberer, smarter und einfacher steuerbar.- Lumina Flow Smart Hydration System: Trinkbrunnen mit separaten Frisch- und Abwassertanks, HD-Überwachung und präziser Aufnahmeerfassung für ein sichereres und einfacheres Management der Flüssigkeitsversorgung.Gemeinsam erweitert die Pet Line Dreames intelligentes Ökosystem über Reinigung hinaus in die tägliche Haustierpflege und hilft Besitzern, Alltagsroutinen transparenter, komfortabler und zuverlässiger zu gestalten.VerfügbarkeitDas neue Produktportfolio wird ab Mai und Juni 2026 schrittweise in Europa eingeführt.Den Auftakt macht die X60 Pro Serie. Der X60 Pro Ultra Complete ist ab dem 5. Juni zu einer UVP von 1.499 Euro erhältlich. Zum Marktstart gilt bis zum 11. Juni ein Einführungsangebot mit 200 Euro Rabatt. Der X60 Pro Ultra Matrix in der Standardversion kostet 1.699 Euro, der X60 Pro Ultra Matrix Vision 1.799 Euro und der X60 Pro Master 1.599 Euro. Alle drei Modelle werden ab August 2026 erhältlich sein. Details zur Verfügbarkeit des Cyber X werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Zur Feier des Marktstarts haben 20 frühe Käufer des X60 Pro Ultra Complete die Chance, einen Cyber X kostenlos zu gewinnen.Auch in den weiteren Kategorien werden die T-Serie Nass- und Trockensauger, der Fensterreinigungsroboter Pano 10 Station, das Pet-Care-Line-up und die Haushaltsgeräte zwischen Mai und August 2026 schrittweise in europäischen Märkten verfügbar sein.Detaillierte Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit finden Sie im folgenden Anhang.Preise und Verfügbarkeit, link (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZOzNL-XEQ6N7f7ci6JqCabzezR4DaiVOGmeHcSFrzFQ/edit?usp=sharing)Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/*Hinweis: Der Zeitpunkt der Markteinführung kann je nach Land variieren. 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