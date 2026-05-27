Köln (ots) -Derzeit laufen in Dortmund die Dreharbeiten für die neue ARD/WDR-Familienserie "Onkel Ruben und das Loch im Garten". Darin wird das Leben einer Familie im Ruhrgebiet durch den unerwarteten Besuch des kleinkriminellen Onkels gehörig auf den Kopf gestellt. Die sechsteilige prominent besetzte Serie wird Ende des Jahres in der ARD Mediathek zu sehen sein.Onkel Ruben (Johannes Kienast) kehrt zurück und verwandelt die Familie der fünfzehnjährigen Mia (Purnima Grätz) zu einer ungewollten Diebesbande. Ruben behauptet, ein Whistleblower zu sein und Informationen über illegale Machenschaften des ehemaligen Bergbaukonzerns zu haben, bei dem die Familie seit Generationen arbeitet. Die Spuren führen zu einer stillgelegten Strecke unter Tage, in der sich ein Schatz von unermesslichem Wert befinden soll. Während Mia den Geschichten ihres Onkels begeistert lauscht, will ihr Vater Martin (Lucas Gregorowicz), dass Ruben schnellstmöglich wieder verschwindet. Doch als Rubens Widersacher zu einer echten Gefahr werden und neue ungebetene Gäste an die Tür klopfen, bleibt der Familie nichts anderes übrig, als Ruben zu helfen, um nicht selbst tiefer hineingezogen zu werden.Zum prominenten Cast gehören neben anderen Leonard Lansink ("Wilsberg"), Lucas Gregorowicz ("Oderbruch"), Johannes Kienast ("Chabos"), Josefine Preuß ("Türkisch für Anfänger"), Purnima Grätz ("Die Schule der magischen Tiere"), Axel Stein ("Wo ist Wanda?"), Minh-Khai Phan Thi ("Wunderschöner") u.v.m."Onkel Ruben und das Loch im Garten" ist eine Produktion der Dortmunder Filmproduktion Sally Forth Cinema im Auftrag des WDR für die ARD. Regie führt Marvin Litwak ("Das Märchen von der Zauberflöte"). Die Redaktion liegt bei Pia Witte und Matthias Körnich (beide WDR).Gedreht wird noch bis zum 30. Juli 2026 in Dortmund, Hagen und Recklinghausen.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6282752