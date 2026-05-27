In Maranello bebt der Asphalt. Nicht wegen eines kreischenden Zwölfzylinders, sondern wegen bedrückender Stille. Ferrari hat mit der neuen "Luce" sein erstes vollelektrisches Serienmodell vorgestellt: einen mattblauen, fünftürigen 1.050-PS-Stromgleiter mit 122-kWh-Batterie, 800-Volt-Architektur und dem Charisma eines sehr teuren Apple-Geräts auf Rädern. Das Internet reagiert erwartbar hysterisch. Die einen feiern die "Zukunft", die anderen basteln Memes. D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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