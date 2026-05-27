BYD & Co im Vormarsch | Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch & VW: Ausbruch?
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|93,34
|93,36
|12:56
|93,34
|93,36
|12:56
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:23
|E-Auto-Schock in China: Chinas E-Auto-Boom bröckelt: Jetzt wackelt sogar BYD
|© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Chinas Elektroauto-Markt dreht: BYD bleibt vorn, verliert aber deutlich an Dynamik. Neue Rivalen wittern ihre Chance.Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in...
► Artikel lesen
|12:10
|BYD-Aktie: Sind doch +60% möglich?
|Die BYD-Aktie konnte sich in den letzten Tagen nur mit Mühe und Not über der psychologisch wichtigen Marke von 10 € halten. Eine Bank sieht nun aber deutliches Aufwärtspotenzial für den chinesischen...
► Artikel lesen
|12:07
|Serienstart bis 2027?: BYD patentiert Sulfid-Feststoffakku-Membran
|11:54
|BYD & Co im Vormarsch | Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch & VW: Ausbruch?
|BYD & Co im Vormarsch | Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch & VW: Ausbruch
► Artikel lesen
|11:14
|Volkswagen verteidigt in Europa Spitzenplatz, doch BYD stürmt bei E-Autos voran
|Volkswagen setzt sich mit starken Absatzzahlen erneut an die Spitze des europäischen Automarkts, während die Aktie deutlich zulegt. Doch der wachsende Anteil an Elektroautos verschiebt die Kräfteverhältnisse...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:50
|Ex-VW-Chef Diess bringt Elektro-Traktor auf den Markt
|Der ehemalige Volkswagen-CEO Herbert Diess geht in die Landwirtschaft und will kommendes Jahr einen neuen Elektro-Traktor der Mittelklasse herausbringen. Dazu hat er eigens die Diess E-Agrartechnik...
► Artikel lesen
|12:30
|BRANDMELDUNG bei VW: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Meine klare Einschätzung dazu
|11:54
|BYD & Co im Vormarsch | Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch & VW: Ausbruch?
|BYD & Co im Vormarsch | Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch & VW: Ausbruch
► Artikel lesen
|11:46
|Cupra-Manager bestätigt Serienpläne für Tindaya-Konzept
|11:46
|Skoda: "Erweitern unser Portfolio entlang der Kundenbedürfnisse mit Blick auf Profitabilität"
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:38
|XIAOMI-W (01810): GRANT OF AWARDS PURSUANT TO THE 2023 SHARE SCHEME
|12:30
|WARNUNG für Xiaomi-Anleger: Könnte die Aktie jetzt komplett einbrechen? - Meine klare Einschätzung dazu
|12:29
|XIAOMI-W (01810): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN
|11:54
|BYD & Co im Vormarsch | Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch & VW: Ausbruch?
|BYD & Co im Vormarsch | Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch & VW: Ausbruch
► Artikel lesen
|11:39
|Samsung muss sich warm anziehen: Kompaktes Xiaomi-Tablet hat einiges zu bieten
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:51
|MARKT USA/Aufwärtsdynamik intakt - Zscaler knicken vorbörslich ein
|DJ MARKT USA/Aufwärtsdynamik intakt - Zscaler knicken vorbörslich ein
Die Futures der US-Aktienindizes deuten auf einen freundlichen Start in den Mittwoch hin. Während die Lage im Nahost-Konflikt...
► Artikel lesen
|12:46
|Zscaler: Citizens hält an Rating fest trotz gesenkter Wachstumsprognose
|12:30
|Stifel cuts Zscaler stock price target on idiosyncratic challenges
|12:26
|B.Riley Upgrades Zscaler (ZS) Rating to Buy Amid Product Line Expansion
|12:11
|TD Cowen senkt Kursziel für Zscaler wegen verlangsamtem Wachstum
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|10,008
|-2,11 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|93,16
|+2,94 %
|XIAOMI CORPORATION
|3,144
|-3,99 %
|ZSCALER INC
|122,72
|-22,80 %