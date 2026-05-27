Brandenburg (ots) -Mit wirksamen Strategien sorgen private Pflegeeinrichtungen in Brandenburg für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der brandenburgischen Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) wurden jetzt drei Gewinnerunternehmen des bundesweiten Ideenwettbewerbs "49 gewinnt!" mit dem Brandenburgischen Sonderpreis ausgezeichnet."Unsere Mitarbeitenden sind für uns das Wichtigste", betonte die bpa-Landesvorsitzende Simone Leske. "Als Verband haben wir die betriebliche Gesundheitsförderung schon vor Jahren in den Mittelpunkt gestellt. Diese Auszeichnungen belegen erneut, wie intensiv sich auch die Unternehmen in der Pflege dieses Themas annehmen. Alle drei Projekte sind gute Beispiele, die Schule machen können."Im "Lehnschulzenhaus Heidesee der Curata Senioreneinrichtungen GmbH" wurde so beispielsweise eine interne Stelle "Human Resource Management" zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Vernetzung Gesundheitsförderung/Teamarbeit/pflegerische Schulung geschaffen. Gleichzeitig werden die Mitarbeitenden individuell bei der Förderung ihrer Gesundheit unterstützt.Die "OderHelden Ambulanter Pflegedienst Frankfurt/Oder" haben mit dem Projekt "Step by Step" die Fitnessverbesserung ihres Teams durch Erfassung der täglichen Schritte und verschiedene Motivationsmaßnahmen erreicht: Treppen statt Fahrstuhl, kurze Wege zu Fuß statt mit dem Auto etc. Damit wird der Teamgeist gestärkt. Erfolge werden durch weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen belohnt.Beim ambulanten Pflegedienst "Ascu Vita GmbH Wandlitz" gibt es eine tägliche gemeinsame gesunde Frühstücksrunde zur Teamförderung und Verbesserung der Ernährung. Das Unternehmen hat zudem Unterstützung und Motivation durch einen eigens im Unternehmen beschäftigten Ernährungsberater und den eigenen Anbau von Gemüse und Kräutern geschaffen."Die Arbeitsleistung in der Pflege ist hoch. Nur mit gesunden und motivierten Mitarbeitenden kann es gelingen, die weiter steigende Zahl von Pflegebedürftigen zu versorgen. Die betriebliche Gesundheitsförderung ist dabei ein wichtiger Baustein", so Leske.Pressekontakt:Für Rückfragen: Sabrina Weiss, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle Brandenburg, Tel.: 0331/97 92 33 70, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6282792