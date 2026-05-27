Berlin (ots) -- DUH-Preis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" würdigt herausragendes bürgerschaftliches Engagement für Umwelt, Klima und Gesellschaft- Mit 50.000 Euro Preisgeld höchstdotierter Bürgerschafts- und Engagementpreis in Deutschland wird jährlich in drei Kategorien vergeben: "Umweltheld*in des Jahres", "Umweltjurist*in des Jahres" sowie "Umweltschützer*in im Staatsdienst"- Gesucht werden Engagierte aus Zivilgesellschaft, Justiz und Staatsdienst: Einreichungen sind ab sofort möglich unter https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/Die Einreichungsphase für den Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist gestartet. Mit dem in drei Kategorien jährlich verliehenen Preis zeichnet die DUH Menschen aus, die sich mit besonderem Einsatz und Ausdauer mutig für Natur, Klimaschutz und eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Damit setzt die Umweltorganisation ein klares Zeichen gegen die zunehmenden Angriffe und Einschüchterungen gegen engagierte, umweltbewegte Menschen. In der Kategorie "Umweltheld*in des Jahres" ist der Preis mit einem Preisgeld von 50.000 Euro dotiert und damit einer der höchstdotierten Umweltpreise Deutschlands.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Gerade in der aktuellen Zeit brauchen wir Menschen, die sich mutig für Natur, Klima und eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Mit dem Bürgerschafts- und Engagementpreis 'DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!' stärken wir, was unsere Gesellschaft zusammenhält: bürgerschaftliches Engagement, das Veränderungen anstößt, unsere Demokratie lebendig hält und sich dem rechten Gegenwind entgegenstellt. In drei Kategorien zeichnen wir Menschen aus, die sich in ihrer Gemeinde, in Initiativen oder vor Gericht mutig und wirksam einsetzen - auch und gerade dann, wenn ihnen der Wind ins Gesicht weht."Der Bürgerschafts- und Engagementpreis wird in folgenden Kategorien verliehen:- In der Kategorie 1: "Umweltheld*in des Jahres" werden Menschen und ihre Initiativen ausgezeichnet, die Wandel nicht nur fordern, sondern ihn durchsetzen, dafür DRUCK MACHEN und auch Gegenwind aushalten.- In der Kategorie 2: "Umweltjurist*in des Jahres" werden Menschen geehrt, die mit Ausdauer und Geschick lokale Bürgerinitiativen, betroffene Menschen oder Verbände juristisch vertreten und vielleicht auch pro bono für Umweltgruppen aktiv sind.- In der Kategorie 3: "Umweltschützer*in im Staatsdienst" (Harald-Kächele-Preis) werden Umweltschützerinnen und Umweltschützer im Staatsdienst gewürdigt, die auch und gerade in Gremien und Institutionen viel bewegen.Der Harald-Kächele-Preis ist benannt nach Prof. Dr. Harald Kächele, der sich als Bundesvorsitzender der DUH über Jahrzehnte hinweg unermüdlich für eine ambitionierte Umwelt- und Klimapolitik einsetzte.Bis zum 1. August 2026 können Personen sich selbst oder andere für den Preis vorschlagen. Mit Bekanntgabe der Shortlist startet am 21. September 2026 die Abstimmung im Publikums-Voting zur Kategorie "Umweltheld*in des Jahres". Das Ergebnis dieser Publikumsentscheidung fließt in der darauffolgenden finalen Jurysitzung ein. Die festliche Preisverleihung findet am 11. März 2027 in Berlin statt.Im März 2026 wurde der Preis zum ersten Mal vergeben. Die Preisträgerinnen Angelika Linckh (Umweltheldin des Jahres), Emma Maria Stremplat (Umweltjuristin des Jahres) und Inga Feuser (Umweltschützerin im Staatsdienst), zeigen, wie echte Veränderung durch Ausdauer, Mut und Engagement möglich ist.Der Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" wird unterstützt von: Ecosia, Gesellschaft für Klima und Demokratie, Utopia, Brand New Bundestag, letsact, THE GOODWINS, WE CHANGE, Der Paritätische, audiencly, green legal impact, LAGFA, Klima Allianz Deutschland, Deutsche Klimastiftung, mpct, Social Points (SOPS), holi, BUND, German Zero.Link:Informationen zum Bürgerschafts- und Engagementspreis: https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6282798