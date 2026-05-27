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IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q1-2026



27.05.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die IVU setzt den langjährigen, profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2026 weiter fort. Der Umsatz steigt in den ersten drei Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 % auf 34.893 T€ (Q1-2025: 30.809 T€) und das Rohergebnis erhöht sich um 17 % auf 29.009 T€ (Q1-2025: 24.729 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) entwickelt sich positiv und steigt im Vergleichszeitraum auf 1.537 T€ (Q1-2025: 187 T€). Wesentlicher Treiber ist das Wachstum planmäßig wiederkehrender Umsätze insbesondere aus Hosting- und Serviceverträgen.



Ausgehend von unserem hohen Auftragsbestand sind die Lösungen der IVU weiterhin sehr gefragt und helfen unseren Kunden, ihre Herausforderungen zu meistern. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 gehen wir unverändert von einem Konzernumsatz von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €), einem Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) und einem Betriebsergebnis (EBIT) von rund 20 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €) aus.



Die Quartalsmitteilung Q1-2026 steht hier bereit: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte





27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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