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ratgeberGELD.at
27.05.2026 12:09 Uhr
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(1)

Applovin - APP: 2.000 neue Werbekunden in Q1!

Breakout-Setup!

Mit KI, Automatisierung und neuen Self-Service-Angeboten positioniert sich Applovin (APP) als Wachstumsplayer im Adtech-Markt.

Applovin (APP) - US03831W1080

Rückblick: Knapp unter 520 USD erkennen wir eine mehrfach geteteste Widerstandszone im Halbjahreschart der Applovin-Aktie. Am gestrigen Dienstag notierte das Wertpapier kurze Zeit darüber, sodass wir heute auf ein erneuertes Kaufsignal warten dürfen. Der Kursverlust der vergangenen secchs Monate liegt bei rund 13 Prozent.

Applovin-Aktie: Chart vom 26.05.2026, Kürzel: APP Kurs: 514.24 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem neuerlichen Sprung über die obere gelbe Linie könnte sich die Chance für einen lukrativen Long Trade ergeben. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 22. Dezember. Die nächsten Quartalszahlen stehen für den 6. August im Kalender, sodass von diesen zunächst keine höhere Volatilität zu erwarten ist.

Mögliches bärisches Szenario

Unter der letzten Tageskerze gibt es eine Kurslücke, die wir zur Absicherung nutzen könnten. Da die Applovin-Aktie zum stark überkauften Tech-Sektor gehört, halten wir diese für zwingend notwendig.

Meinung

AppLovin wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Werbe- und Monetarisierungssoftware für mobile Apps, E-Commerce und digitale Plattformen. Zum Portfolio gehören unter anderem die Werbeplattform Axon 2.0, Analyse- und Marketingtools sowie Technologien zur Nutzergewinnung und Werbeoptimierung. AppLovin baut sein Geschäft aktuell stark im E-Commerce-Bereich aus und öffnet seine KI-Werbeplattform ab Juni auch für Self-Service-Kunden. Ziel ist es, Werbekampagnen stärker zu automatisieren und kleinere Unternehmen einfacher auf die Plattform zu holen. Im ersten Quartal gewann AppLovin rund 2.000 neue Werbekunden. Der Umsatz stieg zuletzt auf 1.84 Milliarden USD, die operative Marge lag bei etwa 65 Prozent. Gleichzeitig trennt sich das Unternehmen zunehmend vom klassischen Mobile-Gaming-Geschäft und fokussiert sich fast vollständig auf KI-basierte Werbetechnologie. Insgesamt sehen wir ein bullisches Setup bei einem prosperierenden Player der Werbebranche, allein die Situation am Gesamtmarkt mahnt zur Vorsicht.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 172.75 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2773 Millionen USD
  • Meine Meinung zu APP ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/applovin-self-service-plattform-startet-im-juni-909030
  • Veröffentlichungsdatum: 27.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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